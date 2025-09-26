El Celta encuentra la horma de su zapato

Pagó la novatada el conjunto celeste, al que faltó confianza en su juego, y fue claramente superado por el actual campeón de la Copa alemana en todas las facetas del juego. El Stuttgart fue mejor con y sin la pelota, monopolizó el balón con absoluta autoridad, ganó las pelotas divididas y fue punzante por el centro y los costados, obligando durante demasiados minutos a los celestes a perseguir sombras. Falló el Celta en el plano individual, con una mala tarde de mucha gente, pero sobre todo en el colectivo, pues fue incapaz de darle un mínimo de continuidad al juego y estuvo casi siempre sobrepasado por un rival que andaba sobrado de calidad y puso sobre el verde toda la ambición que le faltó a los celestes.

No acertó Giráldez con el planteamiento y tampoco logró el preparador louriñés reactivar a su equipo hasta demasiado tarde, con la entrada primero de Borja, luego de Javi Rueda y finalmente de Sotelo, cuyo ingreso en cancha dio algo de vuelo al timorato medio campo celeste. Pese a la brutal superioridad del Stuttgart, que hasta los últimos minutos vivió una noche sumamente plácida, el Celta tuvo la virtud de rendirse en un arreón final tras el gol de un Borja Iglesias en estado de gracia e incluso tuvo en el descuento el empate con un tiro de Bryan Zaragoza que se perdió a la derecha del portal de Nübel.

9 retoques; 5 debutantes

Nada menos que nueve cambios introdujo en su once Giráldez con respecto al último duelo liguero contra el Rayo, entre los que se encontraban buena parte de los que descansaron en Vallecas. Cinco de ellos (Durán, Jones, la gran novedad, Radu, Beltrán y Javi Rodríguez) debutaban, otros seis contaban con bastante más experiencia: Aspas 15 partidos (3 con el Sevilla), Marcos Alonso 59, Ilaix 4, Starfelt 6, Mingueza 12 y Jutglà 32. No salió cómodo el conjunto celeste. Nervioso y destemplado, le costó digerir el cambio de registro y tuvo verdaderos problemas para sacudirse de encima la presión adelantada del agresivo conjunto de Sebastien Hoeness, que acaparó el balón y puso el juego y las ocasiones. Hasta el intermedio, el Celta tuvo que conformarse con achicar balones.

El boquete de la derecha

Hasta entrado el segundo tiempo, el Stuttgart encontró en el primer tiempo una autopista por la banda derecha para acercarse a los dominios del Radu y generar mucha incertidumbre con centros al área celeste que obligaron a multiplicarse a la zaga céltica, donde destacó Mingueza. No fue una buena idea juntar por el costado diestro a Aspas, que acusó el déficit físico propio de la edad y firmó uno de los peores partidos que se le recuerdan en mucho tiempo, y Jones, un chico muy joven que no parece haberse adaptado aún a la posición de carrilero derecho en el que lo ve en el futuro Giráldez.

Un rival muy poderoso

Con razón se considera al Stuttgart como uno de los más potentes rivales en esta fase de grupos de la Europa League. El conjunto de Sebastien Hoeness cuenta con recursos y gente de mucha calidad en todas las líneas del campo, de la portería a la delantera, pero especialmente en el medio del terreno, con Angelo Stiller (¡qué futbolista!) como director de operaciones, y en los costados, donde Leweling y Buoanini, el autor del primer gol, generaron verdaderos quebraderos de cabeza a la zaga céltica. Hasta bien entrado el segundo tiempo, cuando el Stuttgart, bajó el ritmo tras el golazo de El Khannous, el Celta vivió encorsetado en su propio campo. Y no está acostumbrado.

Radu se reivindica

Una de las pocas buenas noticias a la noche fue el buen desempeño de Radu, que ha despejado por completo las dudas que su fichaje generó durante la pretemporada. El rumano no pudo evitar los goles del Stuttgart –el primero en un mano a mano con Buoni, que lo superó con habilidad por alto tras una asistencia del portero a la espalda de Marcos Alonso; el segundo un trallazo cruzado de El Khannous después de recorrer parte del área ante la pasividad de la zaga céltica,– pero evitó con dos paradas monumentales una goleada.

Arreón final

El Celta tuvo al menos el arrojo de no dar por perdida la batalla hasta que el árbitro pitó el final. Le ayudaron en buena medida los cambios (Borja, Williot, Bryan, Rueda y Sotelo), pero sobre todo el estado de confianza del delantero compostelano en este arranque de temporada (5 goles, 4 en los últimos cuatro partidos), está vez aprovechando un robo de Ilaix, prácticamente en el único error defensivo del Stuttgart. El gol despertó a los celestes, que cortejaron el empate con un pase directo de Radu al área alemana que Bryan no embocó, pero les faltó tiempo y convicción para contrarrestar tanta superioridad.