Borja Iglesias: «Sabíamos que iba a ser duro»

Borja Iglesias, autor del gol del Celta en la derrota ante el Stuttgart (2-1), lamentó ue su equipo no consiguiera aguantar «un poco más» el empate sin goles porque eso habría aumentado sus opciones de arrancar con victoria la fase inicial de la Liga Europa.

«Hoy hemos visto la dificultad que tiene jugar en estos estadios y esta competición. Sabíamos que iba a ser duro. Hemos tenido buenos momentos y otros en los que hemos sabido sufrir, ha sido una pena no haber aguantado un poco más el resultado cerrado o haber marcado un poco antes porque creo que hubiésemos tenido nuestras posibilidades», indicó tras el encuentro a Movistar.

El exfutbolista del Betis, que ya suma cuatro goles esta temporada, apuntó que a su equipo le faltó «más constancia» para hacer más daño al cuadro de Sebastian Hoeneß. «Ellos tenían muy claro la forma de apretar e igualar el uno a uno. Han estado muy intensos durante los 90 minutos, no han aflojado ni siquiera cuando se han puesto por delante. Nos ha costado generarles peligro, solo lo conseguimos cuando tuvimos algo más de claridad», analizó.

Borja Iglesias pidió «aprender» de esta derrota porque necesitan «seguir creciendo» para encontrar el camino de la victoria, que se le sigue resistiendo después de siete partidos, seis de Liga y el de esta noche de la Liga Europa.