El Aston Villa, gran favorito, deja dudas
El Aston Villa dejó muchas dudas sobre el papel de máximo favorito que muchos le otorgan para alzarse con el título de campeón de la Liga Europa, tras imponerse este jueves por 1-0 a un Bolonia, que sacó a relucir, especialmente en la segunda mitad, todas las carencias de los de Unai Emery.
La más preocupante la falta de pegada del conjunto que luce el conjunto inglés, que tan sólo ha sido capaz de anotar un gol en las cinco primera jornadas de la Liga inglesa, en la que los ‘villanos’ ocupan la antepenúltima plaza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona