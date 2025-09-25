Stuttgart vs Celta de Vigo: Mismo lugar, pero en un tiempo diferente

El conjunto celeste regresa hoy a un escenario conocido en su periplo por competiciones europeas. Hay que retroceder hasta el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA, un 15 de febrero de 2001, para recordar a los jugadores e hinchas del equipo celeste por las calles de Stuttgart. En aquel entonces los protagonistas eran otros: Mostovoi y Karpin lideraban aquel equipo y fueron los goleadores del partido de vuelta en Balaídos. Esa temporada el Celta cayó en cuartos ante el FC Barcelona en esa competición.

En esta ocasión, el viaje a Alemania marca el inicio del calendario en la Europa League. Tras nueve temporadas sin competiciones europeas, alrededor de 1.200 aficionados acompañarán al equipo en el MHP Arena para no perderse su estreno en Europa.

Aficionados del Celta recorren las calles de Stuttgart en 2001 / Ricardo Grobas

Las fotografías del archivo de Faro de Vigo evocan un pasado glorioso: hace 25 temporadas, el equipo, por entonces entrenado por Víctor Fernández, había conseguido su clasificación para la Copa de la UEFA tras haber ganado la Intertoto, el primer título europeo del club. Aquel Celta, considerado por muchos como uno de los mejores de la historia, avanzó hasta octavos tras vencer al Rijeka croata en primera ronda, al Estrella Roja serbio en segunda —al que volverá a visitar esta temporada en Belgrado— y al Shakhtar Donetsk ucraniano en tercera, antes de medirse al conjunto alemán y caer finalmente en cuartos frente al Barcelona.

Valeri Karpin y parte de la plantilla a su llegada a Stuttgart. / Ricardo Grobas

Entre las fotografías aparecen rostros conocidos: Eduardo Berizzo en su primera temporada como jugador celeste, Valeri Karpin a la llegada del equipo al aeropuerto, y un grupo de aficionados desplazados a Alemania para apoyar al equipo. La tensión de las imágenes de la ida contrasta con la euforia de la vuelta, donde se ve a un equipo celebrando el pase de fase.

Ahora, el Celta afronta su novena participación en la Europa League —incluyendo la etapa en la que la competición se denominaba Copa de la UEFA—, un premio alcanzado la temporada pasada al terminar séptimo en la Liga. El campeonato doméstico queda en pausa por unos días para centrar la atención en el regreso a Europa, tras el empate en Vallecas, con la intención de sumar la primera victoria del curso, ante un rival al que ya supo derrotar hace 25 años, en un tiempo diferente.