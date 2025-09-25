Stuttgart se tiñe de celeste: más de 1.000 aficionados alentan al Celta en su estreno europeo

No es día cualquiera. Este jueves 25 de septiembre de 2025 quedará grabado en la retina de miles de aficionados celestes: el Celta escuchará de nuevo un himno europeo tras ocho años de espera. Y qué ocho años, tras la cruel eliminación en semifinales de Europa League en el gran Old Trafford frente al Manchester United.

A partir de las 21.00 horas de esta noche y en el MHP Arena regresará ese momento que Aspas había prometido y los seguidores no han fallado a la comunión. Más de un millar se congregan ya a estas horas en la ciudad de Stuttgart para vivir de cerca el gran momento que con certeza relatarán toda su vida. No es para menos: se trata de la novena participación del conjunto vigués en un torneo continental en sus más de 100 años de historia.

Stuttgart se tiñe de celeste / FDV

Con una temperatura de alrededor de 10 grados y alguna que otra lluvia, tanto los desplazados a la ciudad alemana como los celtistas vecinos de la urbe alentan al equipo de Claudio Giráldez entonando con orgullo 'Oliveira dos cen anos', como se puede observar en el vídeo.

Los futbolistas saltarán al césped precisamente con la elástica negra que tanto furor ha causado. «Jugaremos el primer partido europeo de la temporada con nuestras raíces más presentes que nunca», anunció la pasada semana el club.

La guinda a la fiesta sería la primera victoria del conjunto gallego esta campaña, que se le resiste tras una derrota y cinco empates consecutivos en el campeonato doméstico.