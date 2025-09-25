Hoeness: «El Celta es un equipo muy bien organizado»

Sebastian Hoeness, entrenador del Stuttgart, elogió ayer al Celta, ante el que espera un partido competitivo en este estreno de la Liga Europa.

«El Celta es un rival muy difícil de superar. Es un equipo muy bien organizado, con un juego muy dinámico y vertical. Son capaces de defender de forma estructurada y compacta a varias alturas, tácticamente son muy buenos», comentó en rueda de prensa.

El técnico germano auguró un partido «intenso» y «duro» para sus jugadores, a los que ve «preparados» y «muy concentrados», porque saben de la importancia de arrancar «con buen pie» la Liga Europa.

A Hoeness le ha sorprendido el inicio del Celta en la Liga, cinco empates y una derrota en los seis primeros partidos, pero recordó que Giráldez apostó por su segunda unidad en el último duelo contra el Rayo Vallecano.

«El fin de semana jugó con muchos futbolistas que no suelen ser titulares. Eso demuestra la importancia que le dan a este primer partido. En estos momentos le está costando ganar partidos, pero en el amistoso que jugamos contra ellos ya vimos lo difícil que es superarles», incidió.

Finalmente, Hoeness no quiso desvelar si el español Chema Andrés, fichado este verano del Castilla, tendrá continuidad en el once después de brillar ante el St.Pauli o devolverá la titularidad al capitán Atakan Karazor. «No voy a dar ninguna pista al rival sobre el once, mañana lo veremos. Por delante tenemos muchos partidos y también es importante analizar la carga de trabajo. Para nosotros, Atakan es un jugador importante, es nuestro capitán. Intento ser transparente y claro con todos, pero con él mucho más», indicó.

Demirovic

El delantero bosnio Ermedin Demirovic señaló que la visita del Celta será «un desafío» para su equipo. «Jugué en la liga española y sé que el Celta siempre se ha caracterizado por jugar un buen fútbol. Este verano vimos en el amistoso que ahora son un equipo muy fuerte», comentó