Iago Aspas está de vuelta en Europa después de que en Mánchester prometiese hacer todo lo posible para llevar de nuevo al Celta a competir en un torneo continental. Ocho años después, el capitán céltico considera «un lujo» volver a jugar la Liga Europa. «Todos estamos un poco con la piel de gallina, pero también con esa sensación de que estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos haciendo cosas grandes, pero queremos más», comentó el máximo goleador en la historia del Celta desde la sala de prensa del MHP Arena de Stuttgart, donde el Celta celebró el último entrenamiento antes de enfrentarse esta noche al equipo alemán.

El moañés, único superviviente en la plantilla celeste de aquella semifinal en Old Trafford, cree que el joven plantel dirigido por Giráldez tiene «un escenario inmejorable» para vivir el regreso a una competición continental «y queremos los tres puntos».

Aspas destacó también «el lujo» que supone volver a una competición europea con una plantilla plagada de jugadores formados en las categorías inferiores, a los que ve «preparados» para el reto. «El año pasado ya vivieron partidos importantes en el Santiago Bernabéu, en el Metropolitano o en San Mamés», recordó el capitán del Celta, para quien el partido amigable que disputaron este verano contra el equipo alemán no vale de referencia.

«He disfrutado a tope el camino. Ha habido días más malos que buenos, pero en el fútbol nunca puedes mirar atrás, es un aprendizaje continuo. A lo mejor al principio de la temporada pasada nadie pensaría que podríamos estar hoy aquí», indicó Aspas en referencia a los ocho años transcurridos desde Old Trafford.