Giráldez: «Un partido para disfrutar»

Claudio Giráldez quiere que el Celta disfrute en su regreso a la Liga Europa y, aunque considera que el Stuttgart es «uno de los rivales más complicados» de la liguilla del segundo torneo continental, admite que se tomará el partido ante el equipo alemán «con la mayor relajación». El técnico porriñés tuvo emotivas palabras para su familia desde la sala de prensa del MHP Arena, donde debutará como entrenador en una competición continental: «La sensación de estar compitiendo en la Europa League es de un día precioso. Como cualquier día importante en la vida de una persona se acuerda de sus seres queridos. Yo, de mi padre y de mi tío (Pepe Lemos, que jugó en el Celta), que no lo pueden ver, pero también de mi madre, de mi hermana y de mis hijas. Lo más importante es que podamos disfrutar de lo que viene, de poder estar viviendo esto con diez jugadores a los que ya entrené en categorías inferiores y con 16 que pasaron por el Celta B», afirmó.

Después de ocho años de espera, el Celta vuelve a Europa de la mano de un Giráldez que se plantea este primer partido de los ocho que previstos hasta finales de enero como un premio. «Es una competición para disfrutar. Es uno de los partidos que afronto con mayor ilusión, pero también con mayor relajación porque sabemos lo que queremos hacer. El escenario es inmejorable para el debut con 60.000 espectadores».

Destacó el entrenador del Celta el potencial del rival de hoy, vigente campeón de la Copa alemana. «El Stuttgart tiene muchas fortalezas, mucha calidad y mucho jugador potente, capaz de llevar el partido a situaciones de pares en la presión. Tendremos que estar muy bien a nivel defensivo en los duelos, necesitaremos meterlos cerca de su portería y, a partir de ahí, intentar ser protagonistas. El Stuttgart es, sin duda, uno de los rivales más complicados que nos ha tocado, pero en pretemporada ya competimos contra ellos y nos dimos cuenta de que podemos ganar. Tenemos que mirarle de tú a tú, es un rival de mucho potencial, pero estamos capacitados para hacerle daño».», dijo al referirse al amistoso que los alemanes ganaron en agosto por 2-1.

Además de destacar tanta presencia de canteranos en su plantilla, Giráldez también habló con cariño del grupo que dirige. «Un vestuario tan unido, tan bonito, tan emocional como el que tenemos, que seguro que nos va a representar a los celtistas muy bien en esta competición y siguiendo la línea de lo que llevamos haciendo», concluyó Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial que el Celta celebró en un terreno aleñado al MHP Arena de Stuttgart.