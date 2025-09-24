El escocés Walsh, árbitro del partido ante el Stuttgart
REDACCIÓN
Vigo
La UEFA ha designado al árbitro escocés Nicholas Walsh para el partido que el Celta disputará mañana en Stuttgart (21 horas). En el VAR estará su compatriota Kevin Clancy.
Este colegiado británico, de 35 años, es internacional desde el año 2018 y cuenta con mucha experiencia en la liga escocesa, en la que le ha tocado afrontar el clásico de la ciudad de Glasgow entre el Rangers y el Celtic.
El verano pasado se encargó de impartir justicia en el España-Italia de selecciones sub-21, correspondiente al Europeo de Eslovaquia.
Walsh ya intervenido en las tres máximas competiciones por equipos de la UEFA. Pitó un duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, cuatro de la Europa League y uno en la Conference League.
