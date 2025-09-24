Colas en Balaídos ante la presencia de Hard GZ, autor de «Voltarei»

«Voltarei» ya forma parte de la lista de éxitos del celtismo, al lado de «Oliveira dos cen anos». Después del éxito alcanzado por el himno del centenario del Celta, el club quiso recordar el logro del regreso a Europa ocho años después de verse privado en Mánchester de la final de la segunda competición continental. El autor de este nuevo himno oficioso del celtismo, el vigués Pedro Ruibal, conocido artísticamente como Hard GZ, acaparó la atención ayer de las decenas de seguidores que se acercaron a la tienda del Celta en Balaídos para compartir una foto o llevarse un autógrafo del rapero.

Hard GZ se presentó a la cita con la misma camiseta que el equipo celeste lucirá esta noche en Stuttgart, la misma que se confeccionó como homenaje a la Reconquista de Vigo y que ha alcanzado un gran éxito entre el celtismo. La camiseta incluye en un costado el escudo de la Liga Europa, lo que le concede mayor importancia para los coleccionistas de equipaciones deportivas.

«Voltarei» podrá sonar en el primer partido de esta liguilla europea en el estadio de Balaídos, previsto para el 2 de octubre ante el PAOK griego.