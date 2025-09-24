El Celta sale de Peinador esta mañana rumbo a Alemania

La expedición del Celta viajará esta mañana a tierras alemanas para afrontar su estreno en la nueva edición de la Liga Europa ante el Stuttgart. El equipo que entrena Claudio Giráldez tiene previsto partir desde el aeropuerto de Peinador a las once de la mañana, en un vuelo chárter. Así, los convocados por el técnico porriñés comerán ya en la ciudad donde juegan mañana a partir de las 21 horas. Por la tarde se trasladarán al MHP Arena para celebrar el entrenamiento oficial en el mismo estadio donde jugarán este jueves. A continuación, Giráldez ofrecerá en las mismas instalaciones la rueda de prensa previa al compromiso de la UEFA Europa League.

Una vez finalizado el partido, la expedición emprenderá viaje de regreso a Vigo la noche del jueves. El viernes, Giráldez ha programado un entrenamiento de recuperación en Afouteza, pues el domingo el Celta juega en Elche.