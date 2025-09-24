Todos los caminos conducen a Stuttgart

El MHP Arena acogerá, mañana, a alrededor de 1.200 aficionados del Celta que no han querido perderse el estreno del equipo vigués en una nueva edición de la Liga Europa, ocho años después de la triste despedida en Old Trafford. Muchos de los que estuvieron en mayo de 2017 en Mánchester han querido repetir y acompañarán al equipo celeste en el primer compromiso de la liguilla del segundo torneo de la UEFA. Por tierra y aire se moverá el celtismo en esta ocasión, porque Stuttgart carece de costa, a través de diferentes medios de locomoción, en un alarde del espíritu aventurero que caracteriza a los gallegos.

Y todo este despliegue con diferentes fórmulas para viajar a Centroeuropa se debió a que a la afición del Celta le parecieron abusivos los precios que fijó la agencia que colabora con el club, lanzándose de cabeza al mundo digital en busca de combinaciones de transporte que les garantizasen estar mañana a las 21 horas en la capital alemana del automóvil para vivir en directo el regreso a una competición continental de su equipo del alma.

Así, la llegada a Stuttgart de la afición del Celta se producirá a cuenta gotas y desde los cuatro puntos cardinales. Andrés Pérez llegará con su propio vehículo después de salir el sábado desde Allariz para recorrer los más de dos mil kilómetros que separaban ambas localidades. La familia Galán también lo hará en coche, pero de alquiler y desde la localidad francesa de Mulhouse, tras volar de Oporto a Basilea. Víctor Pérez aterrizará en el aeropuerto de Stuttgart, procedente de Croacia.

Andrés Pérez, ayer, en el teatro galo- romano de Lyon. / Faro

Y Suso Sánchez, un ‘clásico’ en los viajes internacionales del Celta, lo hará en tren desde Frankfurt, a donde llegará tras subirse a un avión en Oporto. También los hay que llegarán a Alemania haciendo escalas en Alicante (sí, en la otra punta de España) o Londres, o desde Madrid, Bruselas…. Aunque quienes tienen un viaje por delante más corto son la veintena de integrantes de la peña celtista en Alemania, Die Himmelblauen. Y con tanta variedad de personas, la mayoría de las peñas celestes estarán representadas mañana en las gradas del coliseo de Stuttgart.

La búsqueda de alternativas a los precios oficiales

Después de celebrar por todo lo alto en Getafe la clasificación europea, el celtismo esperó con ilusión el sorteo de la liguilla del segundo torneo continental y, a continuación, la fecha de los ocho partidos que jugará el Celta en esta primera fase, principalmente los cuatro que los de Claudio Giráldez tendrán que disputar fuera de casa. Stuttgart salió como primer destino. Días después, el club anunciaba que se organizarían vuelos chárter a Alemania a través de la empresa VB Group, con la que acababa de firmar un contrato de colaboración. A 790 euros ascendía la oferta individual por viajar en el día desde el aeropuerto de Vigo. Y subía hasta los 3.000 euros para quienes quisieran disfrutar de dos noches de hotel en la ciudad alemana y tratamiento vip en el viaje. Las redes sociales echaron humo al conocer los precios y ante lo que consideraban un abuso, por lo que muchos aficionados comenzaron a buscar alternativas por su cuenta. Y así surgieron trayectos variadísimos e incluso extraños en algunos casos; pero es que los viajes en avión no se rigen por la lógica muchas veces y el billete más barato suele ser el de mayor distancia recorrida.

Las rutas más ingeniosas de los aficionados

Andrés Sánchez tuvo poco tiempo para organizar el viaje y finalmente se decantó por ir de Galicia a Alemania en su propio coche, como hacían en su momento muchos emigrantes. Aprovechando unos días de vacaciones, planeó el viaje a Stuttgart como una excursión cultural para conocer otros lugares. «Salí de Allariz el sábado por la mañana y hoy estoy en Lyon, camino de Mulhouse», explicaba ayer por teléfono este vigués afincado en tierras ourensanas que no regresará a casa hasta el domingo. Su amor por el Celta le llevará también a Ludogorets, en Bulgaria, a finales de noviembre. En esa ocasión, recurrirá al avión para volar desde Madrid hasta Bucarest. Ahí alquilará un coche para llegar hasta Ludogorets. «Las vacaciones de 2025 se las dedico al Celta», subraya este celtista que el año pasado también se subió a su coche para poder disfrutar de los Juegos Olímpicos de París y conocer buena parte de Francia. «Voy haciendo turismo. Ayer estuve en Toulouse». Y para que el viaje le resulte más económico, Andrés recurre a aplicaciones de viajes compartidos. «Ayer llevé a tres peregrinos: dos de Quebec y uno francés». Hoy espera alcanzar el destino para reunirse con unos amigos que se subían a un avión en Oporto para ir a Zurich y desde tierras suizas marchar en tren hasta Stuttgart.

Familia Galán desde Oporto

Mulhouse, en suelo francés, también será parada para la familia Galán en su viaje desde Oporto hasta Basilea. Esta tarde saldrán del aeropuerto portugués para dormir en Francia, muy cerca de las fronteras con Alemania y Suiza. «Alquilamos un coche para llegar hasta Stuttgart», que se encuentra a unos doscientos kilómetros de Mulhouse, explica Xesús Galán, que viaja con su hijo y sus padres. Estos celtistas de corazón estuvieron en mayo pasado en Getafe. Xesús también acudió a Mánchester, por lo que no quería perderse el reencuentro del Celta con Europa. «Teníamos muchas ganas, después de esperar ocho años». Con sus padres había seguido al Celta en desplazamientos como Marsella. También vivió en directo la victoria del equipo vigués en Milán, en la Liga de Campeones. «Este será mi sexto viaje europeo con el Celta, del que somos habituales acompañantes cuando juega lejos de Balaídos». Los Galán, que lucirán bufandas de la peña de O Barco de Valdeorras, esperaron a que el Celta publicase los precios de los viajes programados por la agencia VB Group. Entonces, decidieron buscar alternativas por su cuenta. «Nos sale por menos de la mitad del precio que ponía el Celta, unos 250 euros por cabeza», comenta Xesús, socio del Celta desde 1991, que el jueves podrá disfrutar del regreso del Celta a Europa. «El viernes por la mañana regresaremos a casa», añade.

Suso Sánchez y sus tres amigos

Oporto también es el aeropuerto por el que saldrá Suso Sánchez y los tres amigos que acompañan a este celtista que apunta haberse perdido solamente dos o tres de las decenas de partidos fuera de casa que el Celta acumula en Europa desde 1998. Se estrenó en el compromiso contra el Arges Pitesti. Ahora vuelve a Alemania. «Salimos mañana [por hoy] a las siete de la mañana desde Oporto hasta Frankfurt. Ahí, cogeremos un tren hasta Stuttgart. Reservamos dos noches en un hotel de cuatro estrellas en el centro de la ciudad». Cada uno tendrá que desembolsar 860 euros, frente a los más de tres mil que le pedía la agencia del Celta. «El viaje lo organizamos la semana pasada. Si hubiese sido quince días antes, nos saldría mucho mejor de precio», subraya Suso Sánchez, que promete hacer «los cuatro viajes» que en esta liguilla europea le esperan al Celta hasta finales de enero. Si el equipo celeste pasa de ronda, este celtista estará puntual en la cita con Europa, como lo estuvo durante muchos años con amigos ya desaparecidos como Marta Souto, Luis Vázquez y Claudio Méndez. El viernes a primera hora de la tarde, Suso Sánchez estará de regreso en casa con una muesca más como seguidor del Celta.

Suso Sánchez, en la fila inferior, con otros celtistas, en Bélgica. / Faro

Víctor no para siguiendo al Celta

Y uno que apunta a seguir los pasos de este celtista incondicional es Víctor Pérez, que hoy llegará a Stuttgart vía Croacia, desde donde ayer contó su periplo por media Europa para no perderse este nuevo estreno continental de su equipo del alma. Aprovechando unos días de descanso, el pasado fin de semana se marchó a Madrid a un cumpleaños y para ver al Celta en Vallecas. El lunes se marcó a Croacia, donde ayer realizó una visita turística al estadio de Split. Hoy se subirá a otro avión, que hará escala en Belgrado, para llevarle a Suttgart, donde se reencontrará con amigos celtistas que buscaron otras fórmulas para llegar a Alemania. «Es mi primer viaje internacional acompañando al Celta», explica Víctor Pérez, quien no pudo estar en Mánchester por obligaciones universitarias. Su viaje de regreso a Vigo será más directo: «Salgo el sábado desde Dusseldorf hasta Oporto». Así tendrá tiempo para pasarse dos días en Stuttgart «haciendo turismo», pues quiere visitar el museo de Mercedes (pegado al estadio) y disfrutar de las primeras horas de la Cannstatter Volksfest, la fiesta de la cerveza que allí se celebra durante 17 días.

Víctor Pérez, ayer, en Split. / Faro

Todos estos caminos conducen a Stuttgar. El club ayer anunció que el punto de encuentro del celtismo será en el ‘Beer Garden de Scholossgarten’, situado junto a la estación principal y en la parada de tranvía ‘Staatsgalerie’.

Masiva respuesta para Ludogorets

El celtismo tiene ganas de acompañar a su equipo y ya prepara nuevos viajes para los próximos meses, en los que los de Giráldez visitarán Croacia, Serbia y Bulgaria. El más llamativo de estos destinos es Ludogorets, según apuntaba ayer Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta. A pesar de la escasa capacidad del campo del Ludogorets, localidad próxima a la frontera con Rumanía, muchos celtistas ya tienen reservados vuelos y viajes para estar allí el próximo 28 de noviembre. Según el portavoz del celtismo, llama más la atención este partido que los que el Celta jugará anta el Estrella Roja en Belgrado y el Dinamo croata en Zagreb.

Uno de los que estará en Bulgaria es Andrés Pérez, que ayer viajaba por Francia hacia Stuttgart. Su plan es volar desde Madrid hasta Bucarest y en la capital rumana alquilar un coche que le lleve hasta Ludogorets. «El alquiler del coche por toda la semana me sale en 19 euros», apunta.

Será la primera vez que el Celta juegue un partido internacional en Bulgaria y este destino atrae a la afición gallega, que tampoco esperará a las ofertas de la agencia de viajes del club para organizar el viaje por su cuenta. Como en el partido de Alemania, los precios son más asequibles así para bolsillos que dedican mucho dinero al año para mantener la pasión por el Celta.