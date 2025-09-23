Europa a la vista

La Liga queda aparcada por unos días en Vigo para centrar la atención en el regreso del Celta a la Liga Europa. El conjunto celeste ha dejado atrás el empate en Vallecas y desde ayer prepara en Afouteza la visita del jueves a tierras alemanas para enfrentarse al Stuttgart (21 horas), donde estará acompañado por unos 1.200 aficionados. Allí se consumará el premio que los de Claudio Giráldez alcanzaron el pasado mes de mayo en Getafe con el séptimo puesto en el campeonato liguero que le dio el derecho a regresar a la segunda competición continental ocho años después de la amarga despedida en Old Trafford. Entonces, Iago Aspas prometió que su equipo volvería a disfrutar de un torneo que el Celta afrontará por novena vez en su historia tras aquel debut de 1971 ante el Aberdeen escocés en Balaídos. Ahora lo hará con una plantilla plagada de canteranos.

El jueves espera a los célticos un Stuttgart que viene de sumar su segunda victoria en la Bundesliga a costa del St Pauli, al que el viernes superó por 2-0, con goles del delantero bosnio-alemán Ermedin Demirovic y el centrocampista belga-marroquí Bilal El Khannouss. El equipo que entrena Sebastian Hoeness ocupa la octava plaza en la tabla, con seis puntos en cuatro jornadas, tras ganar en casa al citado St Pauli y al Borussia Mönchengladbach (1-0) y caer fuera con el Freiburg (3-1) y el Unión Berlín (2-1).

El duelo contra el conjunto germano abrirá la décima temporada del Celta en Europa, donde sumó su primera victoria el 15 de septiembre de 1998 ante el Arges Pitesti gracias a un gol de Juan Sánchez. El valenciano se convertía así en el primer céltico en marcar en Europa. El último, por el momento, es el argentino Facundo Roncaglia, en aquella noche de Old Trafford que el Celta rozó su pase a la final de la Liga Europa tras disfrutar de la última gran ocasión del partido cuando Beauvue no se atrevió a realizar un remate franco y el balón lo despejó la zaga local tras llegar al punto de penalti donde se encontraba Guidetti.

Ese día en Mánchester, el Celta alcanzaba su partido número 80 en uno de los tres torneos continentales en los que ha participado en su historia, con un total de 37 encuentros ganados, 20 empatados y 23 perdidos, después de anotar 126 goles y encajar 79.

Con este balance, el Celta se convierte en el decimotercer equipo español que más veces ha actuado en Europa (10, contando la Intertoto que ganó en el año 2000 y que le dio el pase a la Liga Europa de esa temporada). Además, es uno de los nueve clubes españoles que posee un título continental, privilegio que comparte con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zaragoza y Málaga.

Además de las ocho participaciones en la segunda competición europea (donde ha disputado 64 partidos, con 29 victorias, 16 empates y 19 derrotas), el Celta también disfrutó en una sola ocasión de la Liga de Campeones, en el curso 2003-04, de la que quedó apeada por el Arsenal en los octavos de final.

Y después de cumplir su promesa de que el Celta regresaría a Europa, Iago Aspas tendrá la oportunidad el jueves en el MHP Arena de Stuttgart de disputar su decimosexto partido en una competición continental de clubes (suma 12 con el Celta y tres con el Sevilla), en los que ha anotado 6 tantos. El capitán céltico, que no jugó el domingo en Vallecas tras ser un habitual en el once de Giráldez en el arranque del campeonato, se perfila como uno de los fijos en el equipo titular que los celestes presentarán ante el vigente campeón de la Copa alemana para intentar sumar los tres primeros puntos en una liguilla en la que también visitarán al Estrella Roja, al Ludogorets y al Dinamo de Zagreb y recibirán en Vigo al PAOK (2 de octubre), Lille, Niza y Bolonia.

Carreira, por un esguince de rodilla, y Ristic, lesión muscular, posibles bajas para Stuttgart

El empate en Vallecas dejó malas noticias para el Celta, que perderá a dos carrileros para el partido del jueves en Stuttgart. Mihailo Ristic no pudo completar el partido ante el Rayo por un problema muscular y ayer el club anunció que Sergio Carreira podría sufrir un esguince lateral en la rodilla derecha, pese a completar el duelo del domingo en Madrid. Ambos están pendientes de más pruebas médicas para conocer el alcance de sus lesiones, pero en el club ya dan casi por segura la ausencia de ambos en el estreno europeo en tierras alemanas. Para esta cita, Giráldez confía en recuperar a Marcos Alonso y a Williot Swedberg. El primero ya entrena con el grupo después de detectársele un «ligero edema rodilla derecha», que le ha impedido disputar los dos últimos partidos. El sueco, por su parte, continúa con entrenamiento individual después de sufrir «un esguince en el tobillo derecho», en un entrenamiento previo a la cita en Vallecas.Preocupa más ahora la situación de Carreira y de Ristic. Sin ellos, Giráldez perdería a dos de los cuatro carrileros específicos de la plantilla.