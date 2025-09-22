La victoria queda para otro día

El Celta vuelve a aplazar su primera victoria de la temporada. Ayer, en Vallecas, como en la segunda jornada en Mallorca, se adelantó en el marcador, gracias al tercer gol de Borja Iglesias en lo que va de curso, pero volvió a comportarse con demasiada inocencia y permitió que el Rayo Vallecano no solo empatase sino que pusiese contra las cuerdas a los de Claudio Giráldez, salvados en última instancia por un Radu que volvió a protagonizar otra excelente actuación.

El quinto empate consecutivo, después de seis jornadas disputadas, mantiene al conjunto vigués en la zona baja de la tabla clasificatoria de una competición que ahora deja aparcada durante unos días para centrarse en la cita europea del jueves en Stuttgart.

Uno de los peligros que corre este año el equipo de Giráldez es que la competición continental le distraiga lo suficiente como para perder la concentración en lo fundamental: no pasar apuros en Primera División. Y la falta de concentración volvió a pasarle factura de nuevo cuando tenía la victoria encarrilada tras el tanto de Borja Iglesias, que remató con el muslo un saque de esquina de Sotelo y el balón se envenenó para superar por alto a un Batalla que fue la figura del conjunto franjirrojo.

Como en jornadas anteriores, el empate se queda corto para un Celta que planteó bien el partido en un estadio que le resulta tan esquivo que no celebra una victoria allí en la máxima categoría desde 1996. Tuvo ocasiones claras de gol, aunque también el rival, pero por encima de todo fue incapaz de defender con mayor intensidad y contundencia la ventaja en el marcador desde el minuto 49 hasta el 64, en el que De Frutos se anticipó a la defensa en un centro raso al corazón del área de Álvaro García después de que Sotelo se equivocase en un pase interior que interceptaron los rayistas para sorprender por la banda izquierda. El tanto de los locales llegó por el mismo costado que Giráldez decidió refrescar unos minutos antes con Pablo Durán y Mingueza por Hugo Álvarez y Javi Rueda. Es verdad que faltó precisión en el toque de Sotelo, pero falló de nuevo el repliegue de los celestes, que desperdiciaban una nueva oportunidad para disfrutar de su primera victoria en este campeonato.

Revolución

Giráldez volvió a revolucionar el once después del empate in extremis ante el Girona. Podría entenderse como que el porriñés reservaba efectivos para el estreno euro, pero estas decisiones las repite el porriñés en cada jornada y el juego del equipo le suele dar la razón en muchas ocasiones. Ayer volvió a retocar todas las líneas. Dejó fuera a Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Mingueza, Moriba, Aspas, Juglà y Pablo Durán. Solo repitieron Radu, Carreira, Manu Fernández y Sotelo.

Tras un comienzo titubeante, la fórmula de Giráldez funcionó a medias: su equipo tenía dificultades en sacar el balón ante la presión de los locales, pero hacía daño cuando la pelota caía en los dominios de Borja Iglesias. Además, Manu Fernández, Yoel Lago y Ristic se hacían fuertes en el eje de la zaga, Carreira y Rueda l daban profundidad a los carriles, Beltrán y Sotelo sujetaban al equipo en el centro del campo, mientras que Borja Iglesias y Bryan Zaragoza generaban peligro en ataque. El más deslucido era un Hugo Álvarez que se manejó entre la mediapunta y el interior derecho sin apenas incidencia en el juego.

Todo lo contrario que un Borja Iglesias que a los cinco minutos reclamó una falta de Lejeune al intentar plantarse solo ante la portería del Rayo. El zaguero francés lo abrazó para impedir su carrera pero ni el árbitro ni el VAR consideraron la infracción como grave y merecedora de la tarjeta roja.

En el minuto ocho, el Celta pudo adelantarse en el marcador, pero Batalla despejó como pudo el remate a bocajarro del Borja Iglesias después del servicio de Rueda, que había recogido un centro de Bryan Zaragoza tras una triangulación con Carreira y Beltrán.

La jugada merecía un premio mayor para un Celta ordenado en defensa que solo permitía lanzamientos lejanos de Pedro Díaz y de un Lejeune que se jugó de nuevo la expulsión por pisar los testículos a Borja Iglesias en otro de los intensos forcejeos entre ambos.

En el minuto 33 llegó la primera ocasión del Rayo, pero Radu se anticipó a un Álvaro García que había ganado la espalda a los centrales. Antes del descanso, Borja Iglesias falló un control del balón cuando encaraba la portería del Rayo. Batalla despejó con el pie.

En la reanudación, el equipo madrileño salió con ganas de romper la igualada. En la primera acción, Pacha Espino lanzó esquinado con la izquierda. El balón lo despejó Radu. Era el primer disparo entre los palos de los franjirrojos, que en los dos siguientes minutos lo intentaron con lanzamientos de De Frutos y de Isi que salieron desviados.

El Celta respondió con un remate de Bryan Zaragoza, pero el balón hacia el segundo palo lo despejó Batalla a córner. Y a continuación, llegó el tanto de Borja Iglesias. Sotelo sacó de esquina al corazón del área, la pelota la tocó Borja Iglesias con el muslo para coger un efecto extraño que superó al portero rayista por alto. Minuto 49 y el equipo vigués comenzaba a cimentar su primera victoria del curso en uno de los campos en los que solo había sumado dos victorias en 19 visitas en Primera.

Al filo de la hora de juego comenzaron las sustituciones. Giráldez retiró a Rueda, que acababa de ver una tarjeta amarilla. El malagueño no solo había cerrado bien los espacios en defensa sino que generó peligro en ataque. Mingueza fue el elegido para reforzar una banda que Íñigo Pérez también refrescó con Chavarría por Pacha, que se marchó cabreado.

Tras un disparo flojo de Bryan Zaragoza al palo corto, llegó la jugada en la que el Celta volvió a dispararse al pie. De Frutos apareció como delantero centro para rematar el centro desde la izquierda de Álvaro García tras una pérdida de Sotelo. Los de Giráldez repetían el mismo error que ante el Girona. Como hace una semana, pudo ser peor porque el equipo celeste sufrió un bajón anímico y el Rayo se lanzó a por la victoria, que Radu evitó en un remate de Álvaro al cuerpo del portero rumano, que poco después sacó una mano prodigiosa para despejar un remate de Alemâo que iba a la escuadra. También estuvo acertado el céltico en un error de Yoel, pero De Frutos no pudo superar al guardameta céltico. Pudo marcar Jutglà tras una jugada personal: caño al defensa y remate a bocajarro que Batalla despejó. Y en la penúltima jugada, Borja Iglesias despejó un centro peligroso y el Celta dejaba pendiente para otro día la primera victoria del curso.