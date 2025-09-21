Radu sonríe por su buen trabajo

Andrei Radu repitió como protagonista del Celta por segunda jornada consecutiva después de realizar varias intervenciones que impidieron que el Rayo se llevase los tres puntos. En dos ocasiones se anticipó a Álvaro García y a De Frutos, que ya se preparaban para rematar a bocajarro. También sacó una mano prodigiosa para despejar el balón que Alemâo había enviado a la cruceta y despejó dos remates peligrosos de Pacha Espino de Álvaro García.

«Es un buen resultado para mí porque el Rayo Vallecano, lo sabe todo el mundo, es un buen equipo, que lucha hasta el final», manifestó el portero rumano al valorar el punto obtenido por el Celta en Vallecas después de adelantarse en el marcador. «La sensación es muy buena para nuestro equipo porque, como siempre, nunca nos rendimos Hemos hecho un gran partido», añadió.

Radu se marchó satisfecho de Madrid tras el buen trabajo realizado bajo palos, convirtiéndose en uno de los más destacados del Celta en la jornada de ayer. «Intento siempre hacer mi trabajo y ayudar al equipo. El trabajo del portero es parar. Ayuda mucho para ganar confianza y estoy muy contento del juego de todo el equipo», añadió el rumano.

Lesión de Ristic

Mihailo Ristic, sustituido en el minuto 79 por Starfelt, sufre «una molestia en la cara posterior del muslo derecho», informó ayer el Celta. El zaguero balcánico será sometido a pruebas de imagen a su llegada a Vigo, pero todo apunta a que no estará a disposición de Giráldez para el debut europeo ante el Stuttgart, el próximo jueves en tierras alemanas.