Íñigo Pérez: «El Celta está en una situación parecida a la nuestra»

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, admitió ayer que los diversos asuntos extradeportivos que afectan al club han hecho «perder el equilibrio» a los jugadores, el cuerpo técnico y al club, por lo que consideró preciso volver a poner la atención en lo estrictamente deportivo y en el partido ante el Celta.

«El periodo de extendernos sobre lo extradeportivo ha cumplido su plazo. Debemos reenfocarnos en lo que es el fútbol y la mejora como equipo (…) Hay demasiados asuntos extradeportivos, que son muy importantes, pero lo que hacen es alejarnos del foco del rendimiento y del resultado. Debemos mantener un equilibrio entre ambas y hemos perdido ese equilibrio por parte de todos», comentó Pérez en rueda de prensa.

El técnico se refirió a problemas como el mal estado del césped de su estadio y el de su ciudad deportiva, el enfrentamiento entre una parte de la afición y el presidente del club o el que la grada visitante de Vallecas no cumpla las medidas de seguridad.

Del conjunto vigués, elogió su planteamiento futbolístico y el de su técnico, Claudio Giráldez, y opinó que será un rival complicado. «Están en una situación similar a la nuestra. Son partidos que han merecido, que han generado. Quizá deberían tener más puntos. Los veo muy bien. No veo que este equipo haya bajado, ni veo algo alarmante en cuanto a lo negativo. Les veo en nuestro camino y tenemos que desarrollar los equipos. Ellos lo siguen haciendo y su entrenador es fantástico en esto», explicó. Por la forma de jugar de ambos, consideró decisivo marcar primero: «En las segundas partes contra ellos, nos ha costado. Es un partido que va a ser bonito para verlo. Si queremos tener opciones, lo principal va a ser que podamos defender su forma de atacar».