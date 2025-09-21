Giráldez: «Nuestro objetivo principal es siempre la Liga, está clarísimo»

El Celta inicia la semana más esperada, la que le llevará a disputar tres partidos en ocho días: Vallecas esta tarde, Stuttgart el jueves y Elche el domingo. De esta forma, Claudio Giráldez podrá aprovechar la amplia plantilla de 28 futbolistas para hacer frente a tres competiciones. Y el entrenador céltico tiene claro dónde han de centrarse los máximos esfuerzos de su equipo. «Mi prioridad es siempre la Liga. Nuestro objetivo principal es volver a estar el año que viene en Primera División y desde ahí empezar a construir para más. Está claro, clarísimo. Dicho esto, vamos a competir cada partido al 200 por cien, da igual la competición. Si tengo que elegir, deberíamos saber todos cuál es la prioridad», subrayó ayer Giráldez en la rueda de prensa previa a la cita contra el Rayo Vallecano, en la que los célticos necesitan sumar su primera victoria después de encadenar cuatro empates en cinco jornadas.

Lo que ahora le preocupa a Giráldez es el Rayo, al que no ha ganado en los tres duelos que dirigió contra los madrileños. El preparador céltico destaca del rival su verticalidad para atacar. «Es un equipo con una manera de jugar muy vertical, que aprieta y, aunque salgas de la presión, sus jugadores son capaces de volver muy rápido para ponerse por detrás de la pelota. Además, cuentan con un ataque en transición de lo más temido de la categoría. Un equipo muy trabajado, voluntarioso y capacidad de hacerte daño en situaciones verticales de transición, con un gran entrenador». De momento, Íñigo Pérez sumó un empate y dos victorias. «En ambas tuvimos nuestros momentos de poder ganar», recordó Giráldez.

Lamenta el preparador de O Porriño la falta de puntería de su equipo: «No ha entrado, no hemos tenido la precisión de poder acertar o la suerte y el rival nos ha hecho gol en la primera. Tenemos que evitar que suceda. Para eso tenemos que seguir insistiendo en muchas cosas que estamos haciendo bien».

Confía el preparador céltico en la capacidad goleadora de Ferran Jutglà: «Nos ha aportado muchísimo en todos los partidos que ha jugado y aún encima ha definido bien en muchas de las que ha tenido. Creo que no puede hacer más para marcar de lo que está haciendo y acabará entrando la pelota porque siempre ha hecho goles. Con tranquilidad, con calma, los goles acabarán llegando si estamos todos tranquilos».

A pesar de la desaparición de Beltrán el equipo titular, Giráldez destaca el trabajo del madrileño. «Es un auténtico espectáculo cómo trabaja en el día a día, súper fiable en el esfuerzo y actitud. Simplemente hemos optado por otra pareja de mediocentros por el tipo de partidos que ha habido. Y volverá a participar pronto, como ha demostrado el tiempo que llevamos juntos. Es un jugador muy importante para nosotros. He de reconocer que Sotelo e Ilaix han hecho las cosas bien», añadió.

Marcos Alonso y Williot Swedberg apuntan al partido de Stuttgart

Claudio Giráldez dejó en Vigo a Marcos Alonso y a Williot Swedberg por problemas físicos. El primero se recupera de un edema en una rodilla y el segundo sufrió un leve esguince de tobillo en uno de los últimos entrenamientos. Sin embargo, el técnico del Celta se mostró ayer optimista ante la posibilidad de que el madrileño y el sueco puedan recuperarse a tiempo para viajar el miércoles a Stuttgart, donde al día siguiente (21 horas), el equipo vigués se estrenará en esta edición de la Liga Europa. «Williot sufrió un choque con Manu Fernández entrenando, torció un poco el tobillo. Hoy no pudo entrenar y no está disponible para el partido. No es gran cosa pero no pudo entrenar y no puede estar en Vallecano. No lo descartamos para el jueves», manifestó Giráldez, en rueda de prensa.

Sin tiempo para Elche

Tras el viaja a Alemania, el equipo celeste regresará de madrugada a Vigo para realizar el viernes una sesión de recuperación. El sábado tendrá el único entrenamiento para preparar el partido contra el Elche, que recibirá a los célticos en el estadio Martínez Valero el domingo 28 de septiembre, a partir de las 16:15 horas. Los de Giráldez dispondrán apenas de 65 horas de descanso entre el partido europeo en Alemania y el de Liga en Elche, a donde viajarán el sábado por la tarde.