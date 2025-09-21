El Celta empata contra su imagen en el espejo

El Celta se ha enredado en un bucle. Quinto empate consecutivo y por idéntico resultado. El 1-1 de Vallecas, con todo, seguramente refleja con precisión lo sucedido, a diferencia de otras ocasiones. Célticos y vallecanos entienden el fútbol de una manera similar como traslación de sus entrenadores, que antes del partido se habían declarado su mutua admiración: jóvenes, carismáticos, con discurso y atrevimiento, han diseñado dos colectivos que trascienden la suma de sus piezas. Y ayer esa carácter gemelar, casi de imagen reflejado en el espejo, se tradujo en la literalidad del juego: un primer tiempo equilibrado y uno de segundo de alternancias para resolver la ecuación con un justo reparto.

Rayo y Celta se buscaron con hambre en la presión anticipada y sufrieron cuando el oponente supo desbordar la trinchera de la medular. La posesión, un dato obsesivo en el fútbol español contemporáneo que hay que saber interpretar, sí resultaba significativo en el periodo inicial: 50%-50%. Fue esa primera mitad más de amenazas que de golpes reales. La ocasión más clara la tuvo Borja Iglesias tras una gran combinación. Batalla impidió el gol con su pierna. El santiagués estropeó después un claro contragolpe con un mal control, cuando convenía probar la vaselina.

Salió el Rayo tras el descanso con la clara consigna de disparar desde cualquier acomodo en la frontal pero se topó con el gol del Celta. Borja Iglesias, incansable en su guerra con Lejeune, que quizá debió ver una roja por pisarle las partes pudendas, batió a Batalla de la única forma que ayer parecía posible, casi sin pretenderlo. Su instinto de ariete le hizo mover el muslo lo suficiente para convertir el balón suelto en un elíptica imparable.

Gobernó entonces el Celta el partido, algo precipitado en el control, pero con la sensación de que en cualquier momento aprovecharía los espacios que el enfático Rayo estaba dejando para sentenciar el choque. Se equivocó Claudio, sin embargo. Sacó a Rueda, que estaba amonestado, y Álvaro García encontró en Mingueza una víctima mucho más propicia. También una mala decisión de Sotelo, de las pocas que tuvo, facilitó un ataque con el Celta saliendo que De Frutos, tantas veces verdugo, remachó a las mallas.

El Celta tembló tras el empate al tiempo que Vallecas entraba en ebullición. Radu impidió la remontada con dos grandes intervenciones, especialmente la segunda, a De Frutos. Ristic se lesionó y aunque sea una terrible noticia, el tiempo de atenderlo enfrió al Rayo.

La recta final se abrió así a los dos equipos. Jutglà estuvo a punto de sacudirse ese empantanamiento con el gol que sufre en una gran acción individual a la que respondió Batalla. Y Alemao casi emboca de carambola un rechace de Borja en el último saque de esquina. No logra el Celta su primera victoria pero al menos sigue rascando puntos a la espera de que la máquina se aceite bien y la fortuna guiñe el ojo. Ahora, a Stuttgart, a disfrutar de lo que tanto costó la temporada pasada.