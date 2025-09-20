A Marcos Alonso no se le espera para la cita de Vallecas

Marcos Alonso no pudo completar el entrenamiento que el Celta realizó ayer en Afouteza antes de viajar esta tarde a Vallecas, donde mañana le espera el Rayo. El zaguero madrileño continúa recuperándose del ligero edema en la rodilla derecha que le ha impedido disputar los últimos partidos de Liga. Es probable que Marcos no esté en Vallecas pero llegue a tiempo para el partido del próximo jueves en Stuttgart, ante el que el Celta se estrenará en el nuevo formato de la Liga Europa.

Problemas de Íñigo Pérez

Por su parte, Íñigo Pérez tampoco podrá contar para la cita contra el Celta con Luiz Felipe, pareja titular de Lejeune en el eje de la zaga franjirroja. El defensa central italo-brasileño se lesionó en el último partido de Liga y será baja para dos a tres semanas tras sufrir una rotura muscular de bajo grado en los isquios de su pierna izquierda. Tampoco podrá disponer el técnico rayista de Randy Nteka por unas molestias en la rodilla. Mañana tampoco estará en el duelo de Vallecas su compañeros Abdul Mumin, que se recupera de una grave lesión. Además, a Nobel Mendy le falta ritmo competitivo. La duda es Fran Pérez, tras sufrir una elongación muscular.