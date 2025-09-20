Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marcador añade 418 butacas más para la cita ante el PAOK

REDACCIÓN

Vigo

Balaídos va ampliando su aforo después de que el Celta anunciase ayer que para el partido contra el PAOK, previsto para el 2 de octubre, ya podrán utilizarse los 418 nuevos asientos instalados en la parte alta de Marcador. Esta dotación de plazas viene a sumarse a las 396 habilitadas en la grada supletoria de Gol, que también se estrenará con la visita del equipo griego. Así, el aforo de Balaídos alcanzará las 22.766 plazas.

