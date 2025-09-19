«No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»

Ferran Jutglà se siente integrado y adaptado al Celta y con una enorme confianza en sus condiciones como rematador. De hecho, a pesar de no haberse estrenado como goleador celeste, el delantero catalán no duda en que seguirá teniendo buenos registros goleadores, como en los tres años que estuvo en el Brujas, con el que incluso brilló en la Liga de Campeones.

El jueves que viene, Jutglà regresará a los torneos continentales, en la visita que los célticos realizarán a Stuttgart para abrir su participación en la Liga Europa. Lo principal para el barcelonés, sin embargo, es la competición doméstica, en la que este domingo visitarán el difícil campo del Rayo Vallecano.

–¿Cómo le han ido los primeros meses en Vigo?

Me siento feliz, a gusto, como en casa. Con el grupo, muy bien. Me he integrado desde el principio, me siento muy a gusto con todo el mundo y la verdad es que estoy súper a gusto y feliz. Nunca había estado en Galicia y esta tierra me sorprende y me gusta mucho. Me he adaptado bien.

–¿Es como lo había imaginado?

Sí. Es todo como imaginaba, en el sentido de que cuajaría muy bien en el equipo, que no tendría dudas en ese sentido y que con los compañeros estaría bien, que encajaría bien, que estaría feliz. Quería volver a España y la verdad es que está yendo todo muy bien.

–¿Cómo ha visto el nivel de los equipos a los que se ha enfrentado en este arranque de la Liga?

Lo veo muy igualado, a excepción de un par de equipos. Y cada partido puedes perder con cualquiera si no estás al máximo y ganar contra cualquiera. El nivel y la concentración son muy parecidos y la concentración te marca el poder ganar los partidos.

–Tendrá ganas ya de estrenarte como goleador del Celta.

Sí, claro. Siempre he marcado goles en todas las temporadas y no tengo dudas de que esta marcaré muchos también, pero siempre jugaré al servicio del equipo.

–¿Le preocupa no haber marcado después de tener ocasiones de gol como ante el Girona?

No me preocupa. Me pone feliz haber tenido tantas ocasiones porque estoy en el sitio adecuado y tengo la capacidad de poder marcar goles. Y todo lo demás, vendrá.

–¿Se acuerda de cuándo anotó su último gol?

Fue con el Brujas (el 11 de mayo ante el Genk). Fue en una buena definición.

–En la Liga belga se llevó el reconocimiento de marcar el mejor gol de la temporada.

Sí. Fue en un saque de banda, un par de toques en el aire (rodeado de rivales) y definición de espaldas a la portería. Tengo buenos recuerdos de mi etapa en Bélgica.

Jutglá , posando en la ciudad deportiva del Celta / Marta G. Brea

–¿Ha soñado ya cómo podría ser su primer gol con el Celta?

Que entre en la red, da igual cómo sea.

–¿Los delanteros sueñan con marcar goles?

Todos los goles cuentan igual y lo que buscamos es aportar nuestro trabajo al equipo. Puede ser en goles, en esfuerzo, en todo. Aquí estamos para sumar.

–Comentaba que nunca se había demorado tanto en marcar. ¿Es muy exigente consigo mismo?

Claro que soy exigente y me exijo. En los entrenamientos intento afinar con la portería, practicar por dónde quiero hacer los goles y al final he de mirar las ocasiones que tengo y en qué puedo mejorar. Entrenarlo durante la semana y cuando llegue la próxima ocasión estar preparado para poder materializarlo. Y si entra o no, eso ya depende de muchas cosas. Aquí lo importante es el trabajo y lo que hacemos para llegar a esas situaciones.

–¿Le tranquiliza que la afición le despida con aplausos ante el Girona pese a no haber marcado?

Estoy centrado en mi trabajo. La verdad es que el apoyo de la gente lo agradezco mucho, pero cuando estoy jugando me centro en mi trabajo e intento no desviarme del tema.

–¿Qué le falta al Celta para ganar un partido después de cuatro empates en cinco jornadas?

No sé. Estamos haciendo muchas cosas bien, las sensaciones son positivas, el ambiente en el grupo es bueno, hay una unión increíble. Ya te digo: trabajamos bien, en los partidos hacemos muchas cosas bien, chutamos mucho a portería, el otro día el portero rival estuvo muy acertado… Hacemos muchas cosas bien y no estamos en ese pequeño detalle de marcar, que es lo que establece la diferencia. Pero como estamos haciendo tantas cosas bien, en un momento u otro cambiará la dinámica y por eso estamos convencidos y tranquilos.

–¿Cree que ha sido un buen comienzo de curso del Celta?

En cuanto a resultados, no porque somos exigentes con nosotros mismos. En cuanto a sensaciones, creo que son muy buenas y hay que seguir así porque es lo que queremos ser.

–Ahora toca Vallecas, una salida complicada.

Sí, es un partido complicado, pero vamos con la máxima ambición e ilusión de poder conseguir la primera victoria para nuestra gente.

–El Rayo apuesta por una pareja de centrales estable: Lejeune y Luiz Felipe. ¿Los conoce?

Sí, centrales fuertes, agresivos. Tenemos un plan de partido y lo llevaremos a cabo. Estamos trabajando en él ya a tope.

–Y personalmente, ¿estudia a los centrales, analiza cómo se mueven?

Sí, siempre buscamos las debilidades y las fortalezas de los rivales;_sobre todo, las debilidades, para poder sacar el máximo partido. Y tengo que saber si los defensores son rápidos, técnicos, para intentar superarlos.

–El Celta afronta en este curso tres competiciones. ¿Tiene claro cuál es el objetivo del club para esta temporada?

El objetivo es salvar la categoría y, después, ya veremos.

–El jueves que viene inician su participación en la Liga Europa. ¿Qué le sugiere un partido europeo con el Celta después de acumular más de treinta actuaciones en torneos de la UEFA con el Brujas?

Para mí la competición europea es muy bonita, se disfruta mucho y la afición también lo disfruta mucho. El equipo se ganó la temporada pasada este premio y hay que disfrutarlo y competirlo al máximo. Hay que ser exigente: ir a disfrutarlo, pero siendo nosotros mismos y ver hasta dónde se puede llegar.

–Participó en la Liga de Campeones y la Conference Legue. Ahora podrá estrenarse en la Liga Europa.

Sí, me faltaba esta competición. Será mi debut en la Europa League.

–¿Pesó en su decisión de firmar por el Celta que se clasificase para Europa?

Las negociaciones con el Celta las cerramos muy rápido porque las dos partes así lo queríamos. Llegó el interés del Celta y en una semana o diez días lo cerramos todo. Me gustó mucho la idea del club. Hablé con el míster también. Me gustó mucho cómo es el entrenador y cómo es futbolísticamente y creo que yo encajaba a la perfección en lo que ellos estaban buscando en ese momento. Entonces, todo resultó fácil.

–¿Pidió referencias a Mingueza y a Moriba, con los que coincidió en el Barça?

Sí. A ellos les ha ido bien, han encontrado su espacio, su felicidad, su juego y yo pienso que este es el paso ideal para mí para seguir creciendo.

–¿Qué le pareció el sorteo de la Liga Europa para el Celta?

Bien. Al final te tocan cuatro en casa y cuatro fuera y son equipos difíciles, pero podemos competir perfectamente contra ellos. Así que máxima ilusión, ambición y respeto a los rivales, pero nosotros vamos a ir a por todas y a ver hasta dónde podemos llegar.

–¿Qué sensación tiene para el partido del jueves próximo después de enfrentarse al Stuttgart en la pretemporada?

Va a ser un rival difícil, que tiene un buen equipo. Son duros, compactos y nos van a poner las cosas muy difíciles, pero tenemos que centrarnos en nuestro juego, en nuestras ideas e intentar sacar cosas positivas. Nuestra ilusión es superar esta fase y a partir de esa ilusión vamos a ver lo que somos capaces de hacer, con exigencia, con ambición e ilusión.

–Apuntaba anteriormente que le gustaba la propuesta de juego de Giráldez. ¿Ha captado ya todos los conceptos que requiere el plan del entrenador?

Cada día estoy entendiendo más lo que quiere, eso me lo noto yo. Él me transmite unas sensaciones positivas y hay que seguir en esa línea Estoy aquí para sumar y cada día me siento mucho mejor. Seguimos la línea buena.

–¿Se adapta ese plan de juego a sus características?

Sí, a la perfección. Creo que puedo jugar en varias posiciones. El entrenador lo ha dicho, pero específicamente de delantero leo muy bien cuándo ir al pie, al espacio, me compenetro muy bien con los jugadores de banda, con los carrileros también. Creo que es mi estilo de juego. Esta es una de las cosas por las que me gustó la idea de Giráldez y me siento bien en ese sentido. Me estoy sintiendo cómodo de delantero, pero estos últimos años también he jugado en banda y también me he sentido cómodo. Lo más importante es poder ayudar al equipo.