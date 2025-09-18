Marcos Alonso vuelve al grupo y apunta al Rayo

Buenas noticias para Claudio Giráldez en el retorno del Celta a los entrenamientos. La primera sesión tras la jornada de descanso estuvo marcada por el regreso de Marcos Alonso al trabajo con el grupo después de varias semana al margen por culpa de un edema en la rodilla derecha que le obligó a perderse los dos últimos compromisos ligueros.

El madrileño no completó todo el entrenamiento, pero evoluciona favorablemente de su lesión y, salvo que en los próximos días se produzca algún contratiempo, todo hace indicar que será de la partida para el partido del domingo en Vallecas contra el Rayo. La probable alta de Alonso se suma a la reciente recuperación de Carl Starfelt, que ya tuvo algunos minutos el pasado domingo contra el Girona después de cinco meses sin participar en un partido oficial con el Celta y puede ser una de las novedades en el once de Claudio Giráldez este domingo.

El regreso al trabajo dejó también la buena noticia de que el problema sufrido por Javi Rodríguez al final del partido contra los de Míchel Sánchez se ha quedado en un susto. El zaguero poiense pidió «por precaución» el cambio tras llevarse la mano a la parte posterior del muslo y se temía que pudiese sufrir alguna lesión de carácter leve.

Pero las sensaciones del jugador en el entrenamiento de ayer han sido muy positivas, hasta el punto de que no se le han practicado pruebas médicas para evaluar la situación. Javi Rodríguez estará a disposición del técnico para encuentro contra los de Íñigo Pérez.

Es más que probable que para este partido Giráldez dosifique el esfuerzo de sus futbolistas con más cambios de los habituales debido a los tres partidos a domicilio que va a afrontar en el plazo de ocho días, incluyendo el debut en la Europa League del próximo jueves contra el Stuttgart en el Mercedes Benz Stadium. Tras este encuentro, los celestes visitarán el domingo al Elche en el Martínez Valero.