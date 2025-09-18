Giráldez se propone saldar su cuenta pendiente
El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, es uno de los pocos técnicos que todavía se le resiste a Claudio Giráldez en LaLiga. El preparador louriñés no ha sido hasta el momento capaz de ganar a su homólogo franjirrojo, con quien comparte quinta –el porriñés es apenas un mes menor que el navarro– y credo futbolístico. Los tres enfrentamientos que han tenido en LaLiga se han saldado con un empate sin goles en Balaídos y dos victorias del Rayo, ambas la pasada temporada.
De algún modo, el técnico navarro siempre ha encontrado la manera de aguarle la fiesta a Claudio. Lo hizo con el empate sin goles firmado en el debut del preparador louriñés en Balaídos hace dos campañas, y con las dos derrotas que le propinó el pasado curso, primero en Vallecas, donde se impuso por 2-1, y luego en Balaídos, posponiendo la clasificación europea de los celestes. En Vallecas, Embarba adelantó a los celestes y Jorge de Frutos anotó el gol del triunfo después de que Borja Iglesias igualara la contienda en el primer tiempo.
Bastante más dolorosa fue la derrota de Balaídos, donde el Celta pagó el exceso de euforia y acabó perdiendo por 1-2, pese a que Marcos Alonso adelantó a los celestes en el minuto 5. Isi y De Frutos dieron la vuelta al marcador antes del descanso y ya no hubo vuelta de hoja.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha