Giráldez se propone saldar su cuenta pendiente

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, es uno de los pocos técnicos que todavía se le resiste a Claudio Giráldez en LaLiga. El preparador louriñés no ha sido hasta el momento capaz de ganar a su homólogo franjirrojo, con quien comparte quinta –el porriñés es apenas un mes menor que el navarro– y credo futbolístico. Los tres enfrentamientos que han tenido en LaLiga se han saldado con un empate sin goles en Balaídos y dos victorias del Rayo, ambas la pasada temporada.

De algún modo, el técnico navarro siempre ha encontrado la manera de aguarle la fiesta a Claudio. Lo hizo con el empate sin goles firmado en el debut del preparador louriñés en Balaídos hace dos campañas, y con las dos derrotas que le propinó el pasado curso, primero en Vallecas, donde se impuso por 2-1, y luego en Balaídos, posponiendo la clasificación europea de los celestes. En Vallecas, Embarba adelantó a los celestes y Jorge de Frutos anotó el gol del triunfo después de que Borja Iglesias igualara la contienda en el primer tiempo.

Bastante más dolorosa fue la derrota de Balaídos, donde el Celta pagó el exceso de euforia y acabó perdiendo por 1-2, pese a que Marcos Alonso adelantó a los celestes en el minuto 5. Isi y De Frutos dieron la vuelta al marcador antes del descanso y ya no hubo vuelta de hoja.