Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mingueza y Radu, en el once ideal

REDACCIÓN

Vigo

Óscar Mingueza y Andrei Radu han sido incluidos en el once ideal de la última jornada liguera por el portal Who Scored y el diario Marca, respectivamente, por su rendimiento en el partido contra el Girona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents