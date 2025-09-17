Mingueza y Radu, en el once ideal
REDACCIÓN
Vigo
Óscar Mingueza y Andrei Radu han sido incluidos en el once ideal de la última jornada liguera por el portal Who Scored y el diario Marca, respectivamente, por su rendimiento en el partido contra el Girona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro