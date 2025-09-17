Cuatro sesiones para preparar el encuentro de Vallecas
REDACCIÓN
Vigo
La plantilla del Celta retoma hoy los entrenamientos en la ciudad deportiva para preparar el duelo del domingo contra el Rayo (Vallecas, 14:00 horas). Tras la jornada de descanso de ayer, Claudio Giráldez ha programado cuatro sesiones de trabajo para afinar la puesta a punto de su equipo en busca de la primera victoria de la temporada. El técnico estará especialmente pendiente en los próximos días del estado físico de Marcos Alonso y Javi Rodríguez, cuyo concurso en el partido es, hoy por hoy, dudoso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro