Cuatro sesiones para preparar el encuentro de Vallecas

La plantilla del Celta retoma hoy los entrenamientos en la ciudad deportiva para preparar el duelo del domingo contra el Rayo (Vallecas, 14:00 horas). Tras la jornada de descanso de ayer, Claudio Giráldez ha programado cuatro sesiones de trabajo para afinar la puesta a punto de su equipo en busca de la primera victoria de la temporada. El técnico estará especialmente pendiente en los próximos días del estado físico de Marcos Alonso y Javi Rodríguez, cuyo concurso en el partido es, hoy por hoy, dudoso.