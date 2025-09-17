Un Celta a remolque

El Celta parece haberse acostumbrado a ir a remolque en un arranque de curso en que la ausencia de victorias ha deslucido el buen fútbol que durante muchos minutos ha practicado el conjunto celeste. Los números, sin embargo, poco tienen que ver con las sensaciones que el grupo de Giráldez transmite sobre el campo: una derrota y cuatro empates en cinco encuentros que arrojan un pobre botín de 4 puntos de 15 posibles en un escenario en que la norma ha sido ir por detrás en el marcador.

De los 456 minutos disputados hasta la fecha (incluyendo el descuento de los partidos contra el Villarreal y el Girona), los celestes apenas han ido por delante en el luminoso 49, los que tardó Javi Rueda en anotar el primer gol de la temporada al Mallorca en Son Moix. El resto han estado igualados (237) o han ido a remolque del adversario (170), que casi siempre ha golpeado primero.

Llama poderosamente la atención que el Celta no ha ido un solo minuto por delante en los cuatro partidos que ha disputado en Balaídos, otrora un fortín casi inexpugnable, de donde han volado ya esta temporada 9 puntos. El factor cancha, decisivo para la última clasificación europea, ha perdido pujanza este curso, desaprovechando el conjunto celeste una gran oportunidad para conseguir un buen colchón de puntos con el que contrarrestar el inevitable desgaste que va a suponer la participación en la Europa League. El mal arranque en casa obliga ahora a los de Giráldez a recuperar a domicilio los puntos cedidos en Balaídos. El pasado curso los celestes se dejaron apenas en casa 21 de los 57 puntos que disputaron como locales.

Que el rival se ponga por delante en los partidos no es una circunstancia nueva para el Celta de Giráldez. Ir a remolque ha sido más o menos habitual desde que el louriñés tomó el mando, empezando por su estreno, con remontada, en el Sánchez Pizjuán, en marzo de 2024 (1-2). Con bastante frecuencia, el plan de partido se torcía, pero el técnico celeste era a menudo capaz de rectificar sobre la marcha para proyectar al equipo hacia la victoria. Una de los rasgos distintos de Claudio Giráldez ha sido precisamente su habilidad para interpretar sobre la marcha las necesidades del partido y tomar medidas correctoras para voltear un mal resultado, convirtiendo al Celta en todo un especialista en remontadas.

Nada menos que en diez partidos logró el Celta dar la vuelta a un resultado adverso con el porriñés a mando, cuatro tras relevar a Rafa Benítez en los diez últimos partidos del curso 23-24, y seis la pasada temporada. La primera fue en su estreno contra el Sevilla en el Pizjuán; la última en el duelo que cerraba la Liga el pasado curso en el Coliséum frente al Getafe que significó la clasificación europea. En la memoria de muchos aficionados celtistas todavía resuenan las palabras del técnico porriñés en la pausa de hidratación con instrucciones precisas a sus jugadores para ejecutar la reacción, con el convencimiento de que la remontada, como tantas veces antes, acabaría llegando.

Esta temporada también ha sido capaz de reaccionar cuando el rival ha golpeado primero, pero le ha faltado rematar la faena, principalmente porque ha faltado contundencia en el área rival. Un dato lo explica en buena medida: el Celta es el quinto equipo que más ha lanzado contra la portería contraria tras el Barcelona, el Real Madrid, el Betis y la Real Sociedad, pero solo 4 de los 64 remates realizados por los celestes contra la meta rival han acabado en gol. El Barcelona ha anotado 13 tantos con 86 disparos, el Real Madrid 8 con 77 y el Betis 2 con 72. Solo la Real Sociedad ha necesitado 5 disparos más que el Celta (69) para conseguir los mismos goles que el conjunto vigués.

Los celestes sí han logrado al menos dar batalla hasta el final de los partidos. Este inconformismo les ha permitido salvar los muebles en el último instante, evitando dos derrotas con goles en el descuento, como en los dos últimos empates firmados contra el Girona y el Villarreal.

Otro problema es que el equipo vigués tampoco ha sabido aprovechar el viento a favor para ganar partidos. Así, en el único partido en que estuvo esta temporada por delante en el electrónico, en Son Moix contra el Mallorca, los de Giráldez dejaron escapar dos puntos en una acción tonta en el minuto 87 tras haber podido liquidar el partido en la acción anterior.