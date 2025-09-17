Borja Iglesias sostiene al Celta con sus dos goles en el descuento

El Celta ha comenzado a rentabilizar los 2,5 millones que puede llegar a pagar (si se cumplen las variables pactadas con el Betis) por el fichaje de Borja Iglesias. Giráldez lo quería a bordo a toda costa y no es para menos porque el Panda ha dejado claro que tiene gol y cuerda para rato. Tras convertirse en el máximo goleador del Celta el pasado curso, con 11 dianas, el delantero compostelano lidera también el gol en el conjunto vigués esta temporada y lo está haciendo con un alto grado de eficacia en relación a los minutos que ha permanecido sobre el terreno de juego: un gol cada 83 minutos. Ha jugado los cinco encuentros, aunque solo uno como titular, precisamente frente al Betis, su exequipo.

Pero además, el Panda ha apurado al límite sus participaciones, salvando en el último instante puntos para el Celta. Sus dos goles, al Villarreal y al Girona, de penalti, han evitado la derrota del cuadro vigués, proporcionando al conjunto de Giráldez la mitad de los puntos que figuran en su casillero.

La cuenta especializada en estadísticas del Celta Afouteza e Corazón ofrecía hace unos días un dato que ilustra con precisión la buena relación del nueve compostelano con el gol. Borja es el delantero celeste más certero en las últimas 12 jornadas (seis del pasado curso y cinco del presente), con 8 tantos, por delante de Ayoze Pérez (Villarreal), con 6; Fermín López y Lamine Yamal (Barcelona), con 5; y Hugo Duro (Valencia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pere Milla (Espanyol) y Rafa Mir (Elche), con 4. De entre los extranjeros de LaLiga, solo Kylian Mbappé (Real Madrid), con 13, y Alexander Sorloth (Atlético), con 9; lo superan y Rapinha (Barcelona), con 8, lo igualan.

La aportación de Borja Iglesias al Celta transciende con mucho su condición de goleador. Su compromiso y sentido táctico lo convierten en una pieza difícilmente sustituible para Giráldez, además de un referente del vestuario por su ejemplar comportamiento dentro y fuera del terreno de juego.