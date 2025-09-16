| Copa Galicia
El Femxa Zorka espera el Baxi Ferrol en semifinales
Ayer se celebró en el pabellón de A Gándara, en Narón, el sorteo de la fase final de la Copa Galicia Femenina. En esta edición participan los dos equipos de LF Endesa, Baxi Ferrol y Durán Maquinaria Ensino; el Celta Femxa Zorka como equipo de la LF Challenge, el Maristas Coruña como ganador de la eliminatoria que enfrentaba a los equipos de LF 2. Las semifinales se jugarán el viernes. A las 18.30 horas el Ensino se medirá al Maristas. A las 21 horas, el Baxi Ferrol jugará ante el Celta Femxa Zorka. El sábado, la final con los ganadores.
