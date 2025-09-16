baloncesto | LF Challenge
El Celta afronta una dura gira lusa ante Benfica y Sporting
raúl rodríguez
El Celta Femxa Zorka comienza a apretar la pretemporada, a once días del inicio de la competición oficial con el primer partido de Liga.
El equipo entrenado por Cristina Cantero afronta, como mínimo, tres partidos de forma más o menos consecutiva, con lo que supone un alto nivel de exigencia.
Las viguesas viajan en el día de hoy a Portugal, concretamente a Lisboa, en donde disputarán sendos partidos amistosos ante los dos equipos de la capital lusa, el Benfica y el Sporting de Portugal.
Esta noche, las jugadoras celestes se medirán a las «Aguilas» del Benfica. El encuentro será a las 22, hora española ante el actual campeón de Liga. Por lo tanto será un partido muy exigente.
Mañana miércoles, el Celta Femxa Zorka jugará su segundo partido en tierras lisboetas. Será a partir de las 17 horas ante el Sporting.
Una buena piedra de toque y a ver como responde el equipo ante rivales exigentes.
