La victoria regatea al Celta

Balaídos tampoco es lo que era hace solo unos meses. Incluso si el rival se ponía por delante con poco margen para la remontada, existía en el equipo y en la grada la convicción de que se le acabaría dando la vuelta al marcador. Este convencimiento parece haberse perdido, aunque al menos en los dos últimos partidos el conjunto de Giráldez ha sido capaz de salvar los muebles en el descuento. Al menos cinco ocasiones claras de gol dilapidó el conjunto celeste para llevarse los tres puntos.

El buen juego exhibido augura tiempos mejores, pero urge una reacción que saque al equipo de la zona baja tras sumar 4 puntos de los 15 que se han puesto en juego, y el Celta está obligado a buscarla sin el calor de su gente, intentando que el reestreno europeo no le reste pujanza en LaLiga, que es donde realmente el club se va a jugar los cuartos.

gol al primer tiro. El síndrome del primer tiro que tanto daño hizo al Celta en campañas anteriores volvió a hacer acto de presencia en Balaídos. Como ante el Betis o el Villarreal, no necesitó mucho el Girona para batir a Radu, vendido a la primera de cambio. Bastó una pérdida (un tanto polémica) de Jutglà en medio campo para que el buen arranque de partido del Celta se desmoronase en un instante. Iván Martín robó la pelota y avanzó con la defensa celeste reculando para filtrar un balón al área que el debutante Vanat cruzó con la zurda al fondo de las mallas sin dar opción a Radu. Los celestes ensayaron luego hasta una veintena de disparos para encontrar, de penalti, el empate en el minuto 91.

la maldición de jutglà. El partido de Ferran Jutglà define en cierto modo lo que le está pasando al Celta en el arranque liguero. El ex del Brujas firmó un encuentro muy completo, que solo quedó deslucido por la falta de gol. En ello tuvo mucho que ver Gazzaniga, que salvó al Girona con dos paradas imponentes, y la falta de fortuna, pues varios remates con veneno del artillero catalán se perdieron por la línea de fondo lamiendo el poste, ligeramente por encima del travesaño o no llegó a rematar, como aquel centro de Mingueza al punto de penalti que el catalán no alcanzó a cabecear en plancha por un par de centímetros.

Toda la suerte que no está encontrando en este arranque liguero Jutglà con el Celta la tuvo ayer, a la primera de cambio, el ucraniano Vladyslav Vanat, quien se incorporó esta misma semana a los entrenamientos con el Girona y anotó en su primer tiro contra la portería rival. La falta de gol no impidió, en todo caso, a Jutglà ser el más peligroso de los atacantes celestes. Se movió con soltura, se asoció con criterio y sirvió también algún peligroso balón al área del Girona que no acabó encontrando rematador.

Sotelo-ilaix. Aunque con Giráldez nada puede darse por seguro cuando de titularidades se trata, la pareja formada por el guineano y el vigués parece haberse afianzado como el doble pivote de referencia en este arranque liguero: 3 titularidades en 5 partidos. No es para menos por el dulce momento del vigués, que ofrece un plus de creatividad con la pelota, y la capacidad para conducir desde terreno propio y robar en campo contrario del exazulgrana.

La alta participación de Ilaix y Sotelo contrasta llamativamente con el ostracismo que vive Damián, otrora el ojo derecho de Giráldez, que esta jornada ni siquiera ha entrado en la convocatoria.

cambios productivos. Giráldez volvió a sacar provecho a los movimientos del banquillo para mejorar las prestaciones de su equipo en el segundo tiempo tras una primera parte bastante igualada. Bryan Zaragoza dio, pese no haber entrado mucho en juego, mayor sensación de peligro que Durán, que siempre ofrece trabajo, pero al que se vio un tanto desubicado en el costado izquierdo.

No menos incisivo se mostró Borja Iglesias, delantero muy diferente a Jutglà, que entiende a la perfección el modo de jugar del Celta. Tácticamente impecable, el compostelano dio filo al equipo en la segunda parte, bien actuando como boya para descargar el juego, bien buscando directamente el remate en el área chica como en el envenenado centro al cogollo del área de Javi Rueda que no alcanzó a tocar con la puntera de la bota.

Precisamente la entrada de Rueda, último en los cambios de Giráldez tras dar antes entrada a Hugo Álvarez y a Starfelt, resultó determinante para el empate. Pura energía el malagueño, encara con la potencia de un tren de mercancías, siempre con el ojo puesto en la portería contraria, ayer para forzar providencialmente el penalti que significó el empate.

la solidez de radu. Una de las buenas noticias del partido fue la solidez que Radu está mostrando en la portería. El rumano mejora con el paso de los partidos, pese al gol prematuramente encajado, contra el que muy poco pudo hacer. Por el resto estuvo muy seguro. Fue determinante en el empate al evitar con dos paradas muy buenas que el Girona liquidase el partido antes del penalti.