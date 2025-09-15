La inocencia solo da para empatar

El Celta de Giráldez recuerda en esta temporada al que dirigió Víctor Fernández en la 1998-99 y al de Eduardo Berizzo de la 2016-17, que pensando también en la competición europea tardaron más de lo deseado en sumar la primera victoria en la Liga. Los dos anteriores equipos rompieron la mala racha en la quinta jornada. El actual, ni eso. Ayer tampoco pudo con el Girona, tras comenzar con derrota ante el Getafe y empatar frente a Mallorca, Betis y Villarreal. Cuatro de los quince puntos posibles se antoja un escaso botín para un equipo cuyo objetivo principal es no pasar apuros en la competición doméstica. Los de Giráldez dominan y generan ocasiones de gol, pero se muestran excesivamente inocentes en ataque, incluso con Iago Aspas.

El partido de ayer ante los gironins, que se presentaban en Balaídos como colistas, fue parecido al de los tres últimos en casa: comenzó dominante el Celta, se dejó sorprender por el rival y solo encontró el gol de la igualada con el marcador en contra, sin poder disfrutar de la pegada necesaria para voltear el resultado, como venía sucediendo en los últimos tiempos de la mano del entrenador porriñés. Ayer, como ante el Villarreal, el empate llegó en el descuento y gracias a otro acierto de Borja Iglesias, que ya se sitúa como el mejor artillero del equipo con dos tantos. Esta vez, el delantero compostelano acertó en el lanzamiento del penalti que el árbitro señaló por una falta de Blind a Javi Rueda dentro del área. El lanzamiento perfecto desde los once metros fue la única manera de superar a un Gazzaniga que detuvo y despejó todos los balones que iban a portería.

El argentino, cuestionado por su mal arranque de curso y que tendrá que pelear la titularidad con el recién llegado Livakovic (internacional con Croacia), fue el más destacado del equipo de Míchel Sánchez, que apostó de inicio por dos de sus cuatro últimos refuerzos: el centrocampista marroquí Ounahi Azz-Eddine y el delantero ucraniano Vanat. Éste tardó doce minutos en estrenarse como goleador de la Liga. Aprovechó un error del Celta en la construcción, aunque Juglà reclamó falta al intentar controlar el balón de espaldas, para aparecer por el costado derecho, en el que entre Manu Fernández y Óscar Mingueza no pudieron pararle. Vanat engatilló un derechazo cruzado que se coló por el palo largo de Radu. El exgoleador del Dinamo de Kiev comienza a justificar los 17 millones de euros que invirtió el Girona para intentar salir del agujero en el que se había metido con un único tanto en las tres primeras jornadas del campeonato.

Por quinta jornada consecutiva, el Celta era incapaz de blindar la portería de un Radu que se convirtió en uno de los destacados de su equipo y que con un acertado mano a mano ante Portu pudo mantener vivo al conjunto celeste en el partido cuando se disputaban los minutos finales. Fue una de las contras del conjunto catalán mientras los celestes buscaban desesperadamente el gol del empate, que ayer tuvo los mismos protagonistas que en el punto sumado ante el Villarreal: Javi Rueda y Borja Iglesias. Si ante los castellonense fue el carrilero andaluz el que asistió al compostelano para que anotase de cabeza, ayer, Rueda cayó derribado en el área por Blind y el colegiado no dudó en señalar un penalti que después ratificó el VAR. Durante el momento de espera para ejecutar la pena máxima, Mingueza tomó el balón en sus mano y aguantó la presión de los jugadores del Girona, sobre todo de Gazzaniga. Y cuando el punto de penalti se despejó, llegó Borja Iglesias para lanzar y engañar al portero argentino para firmar el empate definitivo de un duelo en el que el Celta pecó de nuevo de falta de contundencia. Volvió a ser demasiado inocente ante la portería rival. Desaprovechó unas 17 llegadas o remates con peligro, frente a la decena de disparos del rival. Tampoco supo aprovechar su dominio en la posesión del balón (con el 60 por ciento). Ese era uno de los aspectos a los que más importancia había dado Giráldez en la previa del partido, sin contar con que sus jugadores seguirían desperdiciando tantas oportunidades para marcar.

Empezó el listado de errores con Aspas, en el primer minuto, enredándose en una ocasión que tenía para rematar con la izquierda. El gol de Vanat fue la respuesta del Girona, que pudo mantener la ventaja porque un peligroso centro de Javi Rodríguez no encontró rematador, Pablo Durán y Jutglà enviaron tres remates fuera y el catalán se encontró con Gazzaniga en la más clara ocasión del primer tiempo y después de protagonizar tres acciones ofensivas en los tres minutos previos al descanso.

Jutglà remata rodeado dejugadores del Girona. / Jose Lores

Los visitantes aprovecharon el desconcierto de los célticos tras el gol pero tampoco estuvieron acertados en el remate. El joven Joel Roca lanzó flojo para Radu, que tampoco tuvo problemas para agarrar el balón que remató de cabeza Iván Martín, que sorprendió entre los centrales.

El Celta fue de más a menos en una primera parte en la que Sotelo gobernó el centro del campo céltico, donde el Girona acumuló mucho músculo con Asprilla y Ounahi, recién llegado del Marsella. Ahora mismo, Sotelo es uno de los mediocentros más sobresalientes del campeonato. El vigués formó pareja con Moriba. En defensa, Giráldez repitió el trío de centrales que jugaron ante el Villarreal: Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Manu Fernández. Por los carriles, un Mingueza sin chispa y un Carreira con profundidad. Y en la zona ofensiva, a Iago Aspas le costó entonarse; a Pablo Durán le faltó tacto con el balón; y Jutglà fue el más destacado, pero no encuentra la manera de estrenarse como goleador céltico.

Mejoraron los de Giráldez en la segunda mitad, que arrancó con un paradón de Gazzaniga a disparo de Jutglà. Puso una marcha más el Celta con la entrada de Borja Iglesias y de Javi Rueda. El portero argentino también despejó un remate a bocajarro de Mingueza y no encontró dificultades en los disparos flojos de Sotelo y de Starfelt. El sueco rozó poco antes el gol con un remate de cabeza tras un córner. La sequía goleadora celeste la rompió de nuevo Borja Iglesias. Esta vez, desde el punto de penalti; pero la inocencia ofensiva del Celta solo da para empatar.