Míchel Sánchez, técnico del Girona, valoró el empate firmado ayer en Balaídos a pesar de que su equipo estuvo por delante en el marcador hasta que el Celta empató de penalti en el descuento.

«Este partido espero que sea el principio de una cosa buena. Hoy he visto al equipo mucho mejor. Nos falta más control, más pelota, pero el Celta es un equipo muy seguro de lo que hace. Aquí es muy difícil jugar y más después de tres derrotas. Veo con optimismo el futuro del equipo», analizó el entrenador madrileño.

Míchel consideró que todavía existen aspectos del juego que conviene mejorar, pero opinó que sus futbolistas están en la senda correcta para comenzara a sumar victorias. «Hoy hemos sido más competitivos que en los anteriores partidos. Es el comienzo de alguna cosa buena, estoy seguro. Ganar o perder a veces es muy injusto. El Celta ha tenido ocasiones, pero nosotros también», dijo el preparador vallecano, que no se mostró disconforme con el resultado: «Creo que hemos ganado un punto, el primero, y el resultado no debe condicionar nuestra forma de trabajar para que llegue esa primera victoria».

Acerca del penalti, Míchel indicó: «El árbitro lo ha pitado en el campo y el VAR no ha intervenido porque ha habido contacto. Se puede pitar o no y hoy nos ha tocado en contra».