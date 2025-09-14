Un triplete de Hugo González da la primera victoria al Celta Fortuna

Un triplete de Hugo González y otro tanto de Somuah dieron la victoria al Celta Fortuna en Mérida, en un partido que se le complicó a los célticos en un tercio final no exento de polémica.

Aguantando el infierno de un histórico del fútbol extremeño que vendió la derrota a precio de caviar iraní, los chicos de Fredi Álvarez lograron su primer triunfo (2-4) de la temporada.

Los locales se dejaron de titubeos en el inicio y pusieron de manifiesto su consigna de presión asfixiante arriba para cortocircuitar la salida del cuero de los gallegos. La primera ocasión la firmó Beneit en un remate dentro del área despejado en una gran intervención por Coke. Siguió mordiendo el Mérida pero el Fortuna confiaba en que bajase el ritmo de los emeritenses y poco a poco fue ganando dominio. Hugo González avisó en un tiro desviado a la derecha del meta local a los nueve minutos.

El fútbol muchas veces no premia a quien más lo busca y fue el triste guión que siguió el choque. Un contragolpe de los hombres de Fredi Álvarez dio a Joel López la opción de meter un pase preciso desde el pico del área que Hugo González capturó y embocó (min. 15) con un gran remate.

Un par de avisos testimoniales de Doncel y de Martín Solar dieron paso a otra ocasión de Hugo González a bocajarro que exigió lo mejor del meta Csenterics. Respondió Vergés en un disparo raso bien tapado por Coke. Somuah no hizo el 0-2 de milagro tras un mano a mano con el portero local.

El cuadro gallego tenía controlado el choque, más allá de algunos sustos del Mérida. El marcador seguía indicando el triunfo de un once céltico que volvió a tener el 0-2 en las botas de Somuah a cuatro minutos del descanso. A continuación, un remate de Chiqui en el 45+4 pudo llevar las tablas al marcador del Romano José Fouto.

El retorno al verde trajo un punterazo de Vergés que la madera escupió (min. 46) antes del primer jaque de los celestes en la segunda parte: un centro de Ángel Arcos se paseó por las narices del cancerbero sin rematador.

Hugo González apareció de nuevo en acción y con toda la parsimonia paró el balón antes de armar el empeine y teledirigir el balón desde la frontal: 0-2.

Era urgente agitar la coctelera de los cambios. Entraron Milla y Luis Bilbao por parte del Fortuna. El Mérida buscaba estrechar márgenes y recibió el tercer golpe. El ghanés Somuah puso el 0-3 en el minuto 62.

Acortó distancias Álvaro García en un testarazo (min. 68) y cinco minutos después surgió la polémica con un penalti señalado a favor del Mérida que el colegiado anuló tras consultar el VAR. El Mérida no bajaba la guardia y a cinco minutos del pitido final, el ariete Álvaro García se reivindicó con su segunda diana del día tras un cabezazo imperial.

Se cumplía el tiempo reglamentario y el juez del litigio amplió 12 minutos la emoción en el campo y en la grada, pero lejos de las ilusiones de los locales, en esa prolongación llegó el cuarto y definitivo tanto del equipo vigués desde el centro del campo. Hugo González cerraba así la primera victoria de la temporada al equipo vigués.