Míchel: «El Celta es el mejor equipo de la Liga en circulación de la pelota»

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, reconoce que el equipo, colista de la Liga con tres derrotas en tres jornadas, necesita «una victoria ya porque así cambiarán las cosas. He visto un equipo que quiere mejorar y está preparado y tiene compromiso. Estoy tranquilo», afirmó en la rueda de prensa previa a la cita ante el Celta.

Reconoció que el equipo no ha estado bien en «estas semanas de mercado», con derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2) en las tres primeras jornadas, y admitió que le preocupa «mucho» la situación clasificatoria y que hay que «mejorar lo antes posible».

En este sentido, reconoció que la situación actual es «difícil y complicada», pero celebró que ya se ha acabado el mercado de fichajes y que el vestuario ahora está «más tranquilo, más concentrado y más preparado».

Sobre el Celta, consideró que es «el mejor equipo de LaLiga en circulación de pelota» y añadió que le gusta mucho ver al conjunto de Claudio Giráldez, un entrenador al que ha definido como «top».

Míchel agregó que Thomas Lemar y Viktor Tsygankov son baja para viajar a Vigo debido a un golpe y por unas molestias, respectivamente, pero que no deberían estar más de una semana fuera, y anunció que Donny van de Beek y Abel Ruiz, ya recuperados, están un poco lejos de su mejor versión, pero ya están disponibles para ayudar al equipo.