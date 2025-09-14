El Celta sigue instalado en los mínimos: dominio sin gol y otro empate en el descuento
La falta de puntería sigue lastrando al equipo vigués, que salvó un punto sobre la bocina con un penalti transformado por Borja Iglesias
El Girona apenas generó peligro y se adelantó en una de las pocas ocasiones que creó
El Celta ha vuelto a demostrar este domingo que en este inicio de temporada está siendo un equipo de mínimos. Mínima está siendo su capacidad de transformar su dominio en goles y mínimos son los méritos que necesita acumular el rival para marcarle. El partido contra el Girona siguió el guion de los dos últimos partidos: el conjunto vigués fue claro dominador del juego y de las ocasiones, pero un despiste puso el partido cuesta arriba en el primer tiempo y la falta de puntería impidió a los celestes sumar su primera victoria del curso. Tuvo que ser Borja Iglesias, otra vez en el descuento, el que desde los once metros salvase un punto que no contenta al Celta.
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud