El Celta sigue instalado en los mínimos: dominio sin gol y otro empate en el descuento

El Celta ha vuelto a demostrar este domingo que en este inicio de temporada está siendo un equipo de mínimos. Mínima está siendo su capacidad de transformar su dominio en goles y mínimos son los méritos que necesita acumular el rival para marcarle. El partido contra el Girona siguió el guion de los dos últimos partidos: el conjunto vigués fue claro dominador del juego y de las ocasiones, pero un despiste puso el partido cuesta arriba en el primer tiempo y la falta de puntería impidió a los celestes sumar su primera victoria del curso. Tuvo que ser Borja Iglesias, otra vez en el descuento, el que desde los once metros salvase un punto que no contenta al Celta.