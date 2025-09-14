El Celta necesita los puntos de Balaídos

La Liga se reanuda hoy en Balaídos (14:00 horas), tras el parón por los compromisos de las selección, con la visita de un Girona que es colista en la clasificación y que se encuentra tan necesitado de los puntos en juego como un Celta que tampoco conoce la victoria en este arranque de curso, pese a sus tres compromisos en casa. De la mano de Claudio Giráldez y de Míchel Sánchez, celestes y blanquirrojos apuestan por el buen fútbol pero hasta ahora les penaliza su falta de pegada; sobre todo a los catalanes, que llevan un solo gol a favor frente a los tres de los gallegos.

Giráldez no podrá contar con el lesionado Marcos Alonso, recupera a Carl Starfelt y prescinde una jornada más de Damián Rodríguez en un centro del campo del que se ha adueñado Hugo Sotelo, con la compañía de Ilaix Moriba o de Miguel Román.

Míchel, por su parte, cuenta con los cuatro refuerzos de última hora para darle un impulso a un equipo que espera mejorar los resultados de la pasada campaña después de alcanzar una clasificación histórica que le llevó por primera vez a disputar la Liga de Campeones.

El balón es lo más preciado para célticos y gironins, por lo que en Balaídos se espera un partido muy táctico, donde la posesión de la pelota tendrá un peso importancia en el resultado de un choque entre dos equipos con unos números muy equilibrados en sus duelos directos. Ambos están necesitados de la victoria: los locales porque en casa registran una derrota (Getafe) y dos empates (Betis y Villarreal); y los visitantes porque encadenan tres derrotas (Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla), con un balance de un gol a favor (de Joel Roca) y 10 en contra.

Para intentar enderezar el rumbo, el conjunto catalán ha aprovechado el apoyo económico que le proporciona el mismo dueño que el Manchester City para incorporar a última hora cuatro refuerzos de calidad: el portero croata Livakovic, el mediocentro marroquí Ounahi, el atacante Bryan Gil y el delantero ucraniano Vanat. Más de 30 millones de euros invertidos en mejorar una plantilla con muchas novedades con respecto al curso anterior que necesita tiempo para adaptarse al sistema de juego de Míchel. Tres de esas cuatro últimas incorporaciones podrían estrenarse hoy en el once inicial que saltará a Balaídos. Míchel recupera a Van de Beek y a Abel Ruiz tras lesión, pierde a David López, por problemas en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que Tsygankov y Lemar continúan fuera por molestias físicas.

Giráldez, por el contrario, no pudo contar con esa «guinda» que esperaba para dar por cerrado un amplio grupo con 28 futbolistas que afrontará tres competiciones. No llegó el sustituto de Fer López, pero el técnico porriñés ya trabaja en la búsqueda del pupilo que pueda ejercer el rol que ahora casi ejerce en exclusiva un Iago Aspas al que los 38 años recién cumplidos no parecen pasarle factura física. Filtrar pases para abastecer a los delanteros es una función en la que también destaca Javi Rueda. El malagueño va construyendo una buena sociedad con Aspas por la banda derecha. Por la izquierda se espera mucho de un Bryan Zaragoza que podría repetir titularidad después de sus buenas prestaciones ante el Villarreal.