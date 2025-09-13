El Fortuna visita al Mérida

Un punto de los seis primeros disputados es el balance del inicio de temporada de un Celta Fortuna que esta tarde intentará sumar en Mérida su primera victoria. Para visitar el Romano José Fouto, Fredi Álvarez no podrá contar con Jaime Vázquez, Kike Ribes, N’Diaye y Vicente. Después de empatar en Zamora, el filial céltico intentará asaltar uno de los estadios más complicados de la categoría, en el que el equipo extremeño no pierde desde febrero pasado (1-4 ante el Murcia). Tras el tropiezo en Barreiro contra el Guadalajara, el conjunto vigués acude a la cita con mayor necesidad de puntos para escalar posiciones en la clasificación.

Por su parte, Fran Beltrán cuenta con toda la plantilla para recibir al conjunto celtista, aunque no se prevén muchos cambios en su once inicial. «Es el filial con una identidad más definida», asegura el técnico del conjunto emeritense sobre el rival de esta tarde.

El excéltico Javi Domínguez forma parte de un Mérida que reúne mucha veteranía frente a la juventud del Fortuna, que viaja con Coke Carrillo, Caio Barone y Marcos González, como porteros; Pablo Gavián, Pablo Meixús, Jan Oliveras, Joel López, Germain Milla y Anxo Rodríguez, defensas; Hubo Burcio, Andrés Antañón, Adriá Capdevila y Dani Noya, centrocampistas; y Hugo González, Álvaro Marín, Ángel Arcos, Bernard Somuah, Óscar Marcos, Ianis Târbâ y Luis Bilbao, atacantes.

HORA: 18:30

CAMPO: Romano José Fouto