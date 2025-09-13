El mismo Celta contra «otro» Girona

La Liga se reanuda este fin de semana, tras el parón de las selecciones, con muchas caras nuevas, que aprovecharon las últimas horas del mercado de fichajes para cambiar de club. Ese trasiego de futbolistas una vez iniciada la competición favorece a los clubes con más recursos económicos y no gusta a entrenadores como el del Celta, que mañana recibirá a un Girona que se presentará en Balaídos (14:00 horas) con cuatro refuerzos para intentar mejorar el pésimo arranque que ha protagonizado el conjunto de Míchel Sánchez: cero puntos de 12 posibles. Compartir propietario con el Manchester City facilita la vida al club gerundense al elevar su potencial competitivo.

En Vigo, el técnico madrileño podrá disponer del portero croata Livakovic, del centrocampista marroquí Ounahi, del interior zurdo andaluz Bryan Gil y del delantero centro ucraniano Vanat. Ninguno de ellos ha podido debutar en este campeonato liguero.

El equipo catalán se ha gastado unos 33 millones de euros en estos cuatro futbolistas, con los que podrá poner en mayor dificultad, si cabe, a un Celta que intentará romper una racha de cuatro jornadas sin ganar que acumula en casa, la más prolongada desde la llegada de Giráldez al banquillo celeste.

Pese a las quejas de muchos de los protagonistas, las principales competiciones continúan permitiendo fichajes de última hora, cuando ya se han disputado varias jornadas: cuatro en el caso de la Liga española. En la reanudación del campeonato, el Celta se presentará con la misma plantilla con la que arrancó el curso el pasado 17 de agosto frente al Getafe. En cambio, el Girona que acudirá a Vigo será muy diferente al que abrió la Liga frente al Rayo Vallecano.

En ese primer tropiezo (1-3 ante los madrileños), el equipo de Míchel anotó el único tanto que registran sus números hasta el momento. Su autor fue Joel Roca, internacional sub-21 con España. El joven catalán tendrá una mayor competencia con las llegadas de Bryan Gil y de Vladyslav Vanat. El atacante andaluz, que ya jugó el pasado curso a préstamo en Montilivi, ha sido adquirido en propiedad por 6 millones de euros más 4 en variables. El andaluz apenas contaba para el entrenador del Tottenham. El delantero ucraniano, de 23 años, abandonó el Dinamo de Kiev a cambio de 17 millones de euros. A esta lista de refuerzos se suman el marroquí Azzedine Ounahi, por el que el equipo catalán pagó 6 millones al Olympique de Marsella, y el portero croata Dominik Livakovic, cedido por el Fenerbahce turco. Los tres últimos apenas han podido entrenar con sus nuevos compañeros, pues después de ser presentados en Montilivi se incorporaron a sus selecciones nacionales.

Los cuatro últimos refuerzos del Girona podrán debutar en este campeonato en Balaídos, que ha dejado de ser un fortín para el equipo de Giráldez. El Celta no gana ante su afición desde el 10 de mayo pasado, tras superar al Sevilla in extremis (3-2). Desde entonces, los célticos cayeron frente al Rayo Vallecano y el Getafe (en el arranque de este curso) y empataron contra el Betis y el Villarreal.

Es la primera vez que Giráldez acumula cuatro jornadas sin ganar en Vigo desde que se hiciera cargo del primer equipo en marzo de 2024. El preparador de O Porriño sumó ocho partidos sin perder en Balaídos en su estreno, entre los que aparecen las tres victorias seguidas en el inicio del pasado curso. A partir de ahí, el Celta contabilizó tres jornadas sin ganar (Atlético, Girona y Real Madrid) para no encadenar más de dos partidos sin sumar los tres puntos ante el celtismo hasta este mal arranque, que ahora le lleva a medirse a «otro» Girona.

Starfelt, alta médica; Alonso, al margen

Giráldez recupera a Carl Starfelt para la cita de mañana ante el Girona después de que el defensa sueco recibiese el alta médica ayer tras superar una rotura de grado uno en el bíceps femoral izquierdo. El entrenador del Celta no podrá contar por segunda jornada consecutiva con el también zaguero Marcos Alonso. El madrileño continúa trabajando al margen del grupo debido a un ligero edema en la rodilla derecha. El resto del equipo, incluido Williot Swedberg, que disputó dos partidos con la selección sub-21 sueca, completará las sesiones de preparación para el compromiso contra el conjunto catalán.

Entradas para Vallecas

El Celta recibió confirmación ayer por parte del Rayo Vallecano del número de localidades para la zona visitante, 143, que estarán disponibles a un precio de 40 euros. Los interesados en adquirir estas localidades para el partido de Vallecas, fijado para el domingo 21 de septiembre a partir de las 14:00 horas, podrán realizar una reserva anticipada a través del Portal del Celtista, de la página web del club vigués.El club repartirá el 75 por ciento de estos boletos entre los abonados con más antigüedad. El 25 por ciento restante se adjudicará por sorteo entre el resto de solicitantes que quieran ver al Celta en directo en Madrid.