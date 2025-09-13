La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart

Primer pinchazo de VB Group desde que el pasado mes de julio se convirtiese en la agencia de viajes oficial del Celta. Esta empresa ha renunciado a los dos viajes que tenía programados para acompañar al equipo vigués a Stuttgart, donde el 25 de septiembre se estrenarán los célticos en la actual edición de la Liga Europa. La compañía ha comunicado a los inscritos para alguno de estos viajes que cancela los dos vuelos previstos a Alemania y procederá a devolverles el dinero adelantado.

En el Arena Stuttgart se espera la presencia de 1.220 aficionados del Celta, según los cálculos del propio club vigués, que el pasado mes de julio firmó un acuerdo de colaboración con VB Grop para las tres próximas temporadas. En el mismo se contempla no solo aportar servicios de transporte para los diferentes equipos del Celta sino también poner «a disposición del celtismo una amplia gama de productos y servicios relacionados con la movilidad, como en los desplazamientos de los equipos celestes», explicaba el club tras el acto protocolario de firmas.

Así, al conocerse que el Stuttgart-Celta se jugaría el 25 de septiembre a las 21:00 horas,VB Group ofertó los viajes: uno por 790 euros por un viaje en avión de ida y vuelta a tierras alemanas en el mismo día; y otro que añadía una noche de hotel con un precio total de 975 euros. Tras este anuncio de la agencia, muchos celtistas mostraron su descontento por lo que consideraron un precio excesivo y se pusieron a buscar otras alternativas más eco nómicas para acompañar al equipo en su regreso a los torneos europeos.

La agencia que trabaja con el Celta renunció finalmente a organizar este desplazamiento al reconocer que «no se ha alcanzado el grupo mínimo para poder confirmar el viaje a Stuttgart, por lo que se cancela y procedemos a realizar el abono». Así se lo comunicó en las últimas horas a los inscritos.

VB Group desembarcó en la Liga este verano. Primero anunció un acuerdo con el Espanyo y más tarde con el Girona, al que se sumó después el Celta. Esta compañía también trabaja con la Vuelta Ciclista a España, para la que gestina las reservas de las habitaciones para la nutrida caravana ciclista que se prepara para la etapa final de mañana en Madrid.

Entre el celtismo no ha encontrado el número suficiente de interesados en comprar alguna de las dos ofertas que proponía para viajar a Stuttgart.