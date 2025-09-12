Ilaix y Sotelo engrasan la ‘sala de máquinas’

Una de las sorpresas más agradables del irregular arranque de curso del Celta la están protagonizando Ilaix Moriba y Hugo Sotelo. El guineano y el vigués se han convertido en el doble pivote de referencia del conjunto celeste, con números en facetas claves del juego que figuran entre los mejores de las cinco grandes ligas europeas en sus respectivas posiciones.

Fichado en propiedad tras ejecutar la opción preferencial que el Celta tenía para comprar al jugador por 6 millones, Ilaix ya había sido una pieza fundamental el pasado curso para lograr la posición europea. El guineano era uno de los pocos hombres que se podía adivinar como fijo en las alineaciones de Giráldez al final de la campaña, casi siempre escoltado por Beltrán, quien esta temporada ha perdido pujanza en beneficio de Sotelo.

El exazulgrana y el canterano son los dos mediocentros más utilizados por el técnico, con tres tiularidades cada uno, y han compartido formación de partida en dos de los cuatro partidos disputados hasta la fecha por el conjunto celeste. Beltrán ha iniciado uno y el debutante Miguel Román otro. Un dato a tener en cuenta si se considera que el pasado curso el protagonismo inicial en las sala de máquinas del Celta se lo repartieron entre Beltrán, Ilaix y un Damián Rodríguez que, exceptuando los descartes (Cervi y Aidoo), es el único futbolista de campo que todavía no ha debutado este curso.

Ilaix y Sotelo han dado lustre al juego del Celta en el medio del terreno con números verdaderamente espectaculares, entre los mejores de las cinco grandes ligas en apartados tan importantes para un centrocampista como los pases progresivos o las intercepciones del juego rival.

Ilaix presume, de hecho, de ser el futbolista de las cinco grandes ligas que más intercepciones del juego (tackles) ha realizado: 17, según informa Dave Statman, del canal Sky Sports. Pero el ex del Leipzig no solo ha estado brillante en el trabajo destructivo, sino que presenta también números muy sólidos en la construcción del juego, gracias a su potencia y habilidad en la conducción de pelota. Pisa, como ya mostró la pasada temporada, con facilidad del área rival y no se priva de ensayar el disparo, sin dar por ahora en el blanco.

Sotelo, mientras, está confirmando en este inicio de campeonato que esta puede ser la temporada de su despegue definitivo como medio centro de referencia en el Celta. El vigués ha dado un determinado paso al frente, ganando fluidez en la circulación de la pelota y precisión en el pase a la hora de lanzar el juego. Es el futbolista del plantel que más pases ha completado con acierto (232) y comparte con Javi Rueda, otra de las grandes revelaciones del curso, la condición de máximo asistente del equipo, con un pase de gol cada uno.

La eficacia de Sotelo trasciende al Celta, incluso a LaLiga. Tal como resaltaba Data MB, el céltico es el cuarto jugador de las grandes ligas que más pases progresivos ha completado con acierto (76), logro que comparte con el reputado centrocampista portugués del PSG Vítor Ferreira, Vitinha.

El primer puesto del escalafón lo ocupa el internacional español Fabián Ruiz, también del PSG (102), mientras que el segundo y tercer puesto son para el francés Maxime López, del París FC (87), y el español Pablo Fornals, del Betis (85), respectivamente. Sotelo es el más joven de los cinco y el mejor sub 23 de Europa en este apartado del juego.

Reparto de minutos

Sotelo e Ilaix no solo encabezan el número de titularidades (tres en cuatro partidos), sino que son los dos pivotes del Celta con más minutos sobre el verde, pues cuando no han compartido titularidad han acabado juntos el partido. Ambos suman casi el mismo número de minutos: 286 el vigués y 290 el guineano.

Llama la atención el escaso número de minutos que suma Fran Beltrán (74 en dos encuentros), cuatro más que Miguel Román, aunque el gondomareño los ha disputado en un solo partido. El último medio centro en el orden de preferencias de Giráldez es actualmente Damián, único de los jugadores de campo que cuentan para el técnico que todavía no ha debutado este curso.