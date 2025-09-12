Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario para el partido contra la Real Sociedad

El Celta ya conoce la fecha y hora de la vista de la Real Sociedad a Balaídos. LaLiga informó de que el choque, correspondiente a la novena jornada, se disputará en Balaídos el domingo 19 de octubre, a las 16.15 horas.

