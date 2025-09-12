El Celta tendrá un nuevo videomarcador
El Celta informó ayer de que en el partido de la Liga Europea contra el PAOK, previsto para el próximo 2 de octubre, estrenará un nuevo marcador provisional en la grada de Tribuna de Balaídos. En este primer partido europeo en casa, el Celta estrenará también una grada supletoria en Gol con capacidad para 600 espectadores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon