Borja Iglesias: «Me sorprende que le demos más importancia a parar una carrera que a un genocidio»
El delantero del Celta se pronunció sobre las protestas propalestinas en La Vuelta: «A veces hay que pararse, reclamar lo que es obligatorio»
La faceta más comprometida y solidaria de Borja Iglesias afloró este jueves durante la rueda de prensa de su presentación cuando al delantero se le preguntó cómo había vivido la paralización de la Vuelta Ciclista a España por manifestantes contra el genocidio en Palestina ocurrida el martes en el Alto de San Cosme (Porriño), muy cerca de la ciudad deportiva del Celta.
«Me sorprende que le demos más importancia a parar una carrera que a un genocidio, por ejemplo. Es algo que no termino de entender mucho», opinó el atacante celeste.
«En la rutina diaria no lo vi, pero es algo que está muy presente en la vida de todos y creo que somos conscientes de que la situación que estamos viviendo es muy importante», apuntó Iglesias, que defendió la necesidad de alzar la voz contra las atrocidades que impunemente está cometiendo en la franja de Gaza el Estado de Israel.
«A veces hay que pararse, reclamar lo que es obligatorio, que son los derechos humanos. El respeto que muchas veces no está. Cualquier situación es buena para hacerlo, para hacer de esto algo mejor y ser conscientes de la injusticias que se están cometiendo en el mundo», defendió.
