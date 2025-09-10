Ilustres excélticos en paro

El Celta se planteaba la posibilidad de acudir al mercado libre en busca del medio centro creativo que deseaba Giráldez y el club no logró incorporar en la última ventana de fichajes. Marco Garcés se refería a esta posibilidad de soslayo, porque de momento no se habían estudiado candidatos y cualquier operación estaría además supeditada a la salida de Aidoo o Cervi en los mercados futbolísticos que todavía permanecen abiertos.

Basta un vistazo al mercado libre para comprobar que no hay mucho donde elegir. Algunos grandes nombres en el ocaso de sus carreras —Eriksen, Falcao o Umtiti los más relevantes—, adornan el extenso listado de futbolistas en paro, donde media docena ilustres excélticos —Hugo Mallo, Rafinha, Smolov, Manquillo, Guaita y Diego Costa— aguardan un equipo que los fiche en el final de su vida deportiva.

Hugo Mallo (34 años)

Emblema de A Madroa, el lateral marinense lució durante más de un lustro el brazalete de capitán después de permanecer 14 temporadas en el Celta, al que llegó cuando era un crío. Eusebio lo reclutó para la primera plantilla como juvenil, sin pasar por el filial, cuando el club estaba en Segunda División y fue uno de los grandes líderes del equipo desde el último ascenso a Primera. Fue tal su longevidad que durante un tiempo se pensó que podía alcanzar a Manolo como el jugador con mayor número de partidos del Celta, hito que finalmente va a conseguir a Iago Aspas esta temporada.

Se esperaba que Mallo desarrollase toda su carrera deportiva en el Celta, pero hace dos años decidió no renovar su contrato para probar fortuna en la liga brasileña a las órdenes de Eduardo Coudet. “Es el peor día de mi carrera”, confesó en su despedida, celebrada en A Sede, escoltado por la plana mayor del club. Dejó el Celta tras 449 encuentros, 309 de ellos en Primera División.

Tras su marcha, Mallo firmó por dos temporadas por el Internacional de Portoalegre, aunque solo llegó a cumplir la primera después de jugar 20 partidos y anotar un par de goles. El despido del Chacho pocos meses antes precipitó su salida.

Firmó luego por el Aris de Salónica, donde ha militado sin brillo esta última temporada, que ha estado marcada muy negativamente en lo extradeportivo por una condena (actualmente recurrida) por abusos sexuales a una mujer que trabajaba como mascota del Espanyol a la que tocó los pechos durante un partido de Liga en abril de 2019. Desde su salida del Aris, ningún equipo ha querido contratarlo. Tampoco el Celta, donde supuestamente tiene pendiente un homenaje, ha querido saber nada de él.

Rafinha (32 años)

El hijo del gran Mazinho dejó el Celta hace un lustro tras un paso fugaz en dos diferentes temporadas en las que las lesiones le impidieron rendir a su máximo nivel. Clave en la buena campaña firmada con Luis Enrique en la temporada 2013-14, su segunda cesión desde el Barcelona, en la convulsa temporada 2019-20, fue también bastante productiva: 29 partidos (2. 119 minutos), 4 goles y una asistencia. Su regreso al equipo estuvo enmarcado en la fallida Operación Retorno, con la que el club recuperó también a Santi Mina y Denis Suárez que, a diferencia del Rafinha, llegaron en propiedad. El Celta, no obstante, pagó al Barcelona un millón de euros por su cesión. Las dificultades deportivas, amplificadas por la parálisis de la pandemia de covid, marcaron la temporada, que el Celta resolvería de forma agónica logrando la permanencia en la última jornada n el campo del Espanyol.

Tras su marcha del club, la carrera de Rafinha no despegó. Más bien declinó sin remedio. El Barcelona lo traspasó al PSG por algo más de 3 millones, pero no tuvo recorrido en el pujante conjunto parisino, donde estuvo lejos de ser titular. En su segunda temporada, fue cedido en el mercado de enero a la Real Sociedad, donde no desentonó, pero tampoco brilló. Jugó 17 partidos y anotó un gol. Las dos últimas temporadas las ha jugado Rafinha en el opulento y poco competitivo fútbol catarí sin pena ni gloria.

Fedor Smolov (34 años)

El delantero internacional ruso militó brevemente en el Celta en la campaña 2019-20. Llegó en enero decido por el Lokomotiv a cambio de 700.000 euros, pero el Celta tuvo que pagar algo más al conjunto ruso para extender su cesión hasta el mes de agosto después de que LaLiga se paralizase durante varios meses por causa de la pandemia. Jugó 14 partidos y anotó 4 goles, pero su rendimiento no colmó las altas expectativas que había depositadas en él. Tras dejar el Celta, Smolov regresó al Lokomotiv para continuar su carrera en Rusia. Firmó por el Dinamo de Moscú y posteriormente por el Krasnodar, donde ha jugado la pasada temporada. Actualmente espera ofertas.

Vicente Guaita (38 años)

Llegó en la última jornada del mercado estival de 2023 para dar estabilidad a la portería celeste. Su experiencia y calidad se hizo evidente en su primera temporada en el club, con paradas salvadoras que contribuyeron a la salvación del equipo, ya con Giráldez frente, a dos jornadas del final de Liga. El pasado curso su rendimiento declinó levemente y el Celta decidió no prolongar su contrato una tercera temporada para renovar la portería con el fichaje del rumano Andrei Radu. Sin equipo a la vista, es probable que no tarde en anunciar su retirada.

Javier Manquillo (31 años)

El lateral madrileño se incorporó como agente libre al Celta en el mercado invernal de 2024 por recomendación de Rafa Benítez, que lo había dirigido en el Newcastle unos años antes. Firmó por temporada y media y durante algunos meses tuvo cierto protagonismo, incluso cuando Giráldez relevó en el banquillo al madrileño y comenzó a dar galones a los chicos del Fortuna. El pasado curso, tras recriminar al técnico que diese prioridad a los jóvenes, desapareció de la vida competitiva del Celta, que en junio decidió no renovar su contrato. Es el más joven de los célticos sin equipo.

Diego Costa (38 años)

El hispano-brasileño llegó al Celta muy joven, con apenas 18 años, cedido por el Atlético de Madrid para formar parte de la heterogénea plantilla, construida para cualquier cosa menos para el ascenso, que Ramón Martínez diseño para retornar la Primera. Fue una temporada sumamente convulsa en los social y en lo deportivo, en la que Costa dejó algún detalle —se recuerda su increíble gol al Numancia en Los Pajaritos— de su calidad y potencia. La carrera posterior de Diego Costa fue larga, con paso por Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Chelsea, Atlético Mineiro, Wolverhampton, Botafogo y Gremio de Portoalegre, además de 24 partidos con la selección española, con la que participó en el Mundial de Rusia 2018. Lleva ya algunos años alejado de la competición de primer nivel.