El club celeste alcanza los 37.500 abonados
La implementación del carné amigo hace dos años ha disparado el crecimiento de la masa social
REDACCIÓN
La masa social del Celta sigue creciendo a grandes zancadas. El club vigués ha informado estos días en las redes sociales de que esta temporada ha alcanzado los 37.500 abonados, lo que supone un récord histórico.
Buena parte de este crecimiento ha tenido que ver con la implementación la pasada temporada del carné amigo, sin derecho asiento, pero que ha tenido una amplia demanda entre los aficionados que no tienen la posibilidad o no pueden permitirse asistir a los partidos de Balaídos. 17.600 socios corresponden a esta modalidad mientras que otros 20.762 son de la modalidad de pago. Mientras se concluye la remodelación de la grada de Gol, el actual aforo del estadio no permite nuevas altas, hasta el punto de que unos 4.000 aficionados aguardan en lista de espera para hacerse socios.
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»