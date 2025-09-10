El Celta, anfitrión solidario de un partido benéfico por los incendios de Ourense
El encuentro se disputará el próximo miércoles 8 de octubre y todo lo recaudado se destinará a la reforestación de las zonas arrasadas por el fuego
M. C.
El próximo miércoles 8 de octubre, el estadio de Balaídos acogerá un partido benéfico que enfrentará al Celta con una selección de jugadores de los equipos ourensanos para recaudar fondos que irán destinados a la reforestación de la superficie calcinada, tras la ola de incendios que se cebó, sobre todo, con la provincia interior de la comunidad, en las últimas semanas.
El club vigués, la Federación Gallega de Fútbol y la Unión Deportiva Ourense presentaron este miércoles, en la Confederación Empresarial de Ourense, esta iniciativa solidaria bajo el lema 'Xuntos contra el lume', con la presencia de la presidenta, Marián Mouriño, Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del club, y los jugadores del primer equipo Hugo Álvarez y Hugo Sotelo.
Las localidades, a 10 euros
Este encuentro solidario sobre el césped de Abanca Balaídos se disputará a las 20 horas y las entradas, que se pondrán a la venta el próximo lunes, tendrán un coste único de 10 euros.
También habrá una fila cero, a través de Bizum, y todo el dinero que se recaude, tanto a través de la taquilla como en la cuenta bancaria, se destinará integramente a recuperar las zonas devastadas por el fuego. Las localidades se pondrán a la venta el próximo lunes.
