Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Celta, anfitrión solidario de un partido benéfico por los incendios de Ourense

El encuentro se disputará el próximo miércoles 8 de octubre y todo lo recaudado se destinará a la reforestación de las zonas arrasadas por el fuego

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, y los jugadores del primer equipo Hugo Sotelo y Hugo Álvarez asistieron a la presentación del partido benéfico.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, y los jugadores del primer equipo Hugo Sotelo y Hugo Álvarez asistieron a la presentación del partido benéfico. / RC Celta

M. C.

El próximo miércoles 8 de octubre, el estadio de Balaídos acogerá un partido benéfico que enfrentará al Celta con una selección de jugadores de los equipos ourensanos para recaudar fondos que irán destinados a la reforestación de la superficie calcinada, tras la ola de incendios que se cebó, sobre todo, con la provincia interior de la comunidad, en las últimas semanas.

El club vigués, la Federación Gallega de Fútbol y la Unión Deportiva Ourense presentaron este miércoles, en la Confederación Empresarial de Ourense, esta iniciativa solidaria bajo el lema 'Xuntos contra el lume', con la presencia de la presidenta, Marián Mouriño, Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del club, y los jugadores del primer equipo Hugo Álvarez y Hugo Sotelo.

Las localidades, a 10 euros

Este encuentro solidario sobre el césped de Abanca Balaídos se disputará a las 20 horas y las entradas, que se pondrán a la venta el próximo lunes, tendrán un coste único de 10 euros.

Noticias relacionadas y más

Las zonas arrasadas por la ola de incendios de Galicia, documentadas desde el aire por Greenpeace

Las zonas arrasadas por la ola de incendios de Galicia, documentadas desde el aire por Greenpeace

Ver galería

La autovía A-52 a su paso por Albarellos, en el concello de Monterrei. Zona afectada por el incendio de Oímbra / Pedro Armestre - Greenpeace

También habrá una fila cero, a través de Bizum, y todo el dinero que se recaude, tanto a través de la taquilla como en la cuenta bancaria, se destinará integramente a recuperar las zonas devastadas por el fuego. Las localidades se pondrán a la venta el próximo lunes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents