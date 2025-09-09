La UEFA aprueba la instalación de una grada supletoria en Gol
El Celta estará un poco más arropado en sus partidos de casa después de que los responsables de la UEFA hayan dado el visto bueno a la instalación de una grada supletoria en Gol, cuya tribuna se está reformando para completar la remodelación del estadio. La nueva grada tendrá capacidad para 600 espectadores y estará operativa a partir del próximo 2 de octubre, coincidiendo con el partido de Europa League ante el PAOK de Salónica, primero de los choques continentales que el conjunto celeste va a disputar en el estadio vigués en la fase de grupos de la competición.
