Giráldez programa cuatro sesiones para el partido contra el Girona

El Celta dio a conocer ayer el plan de trabajo para la semana en curso. El plantel retornará esta mañana a los entrenamientos tras las tres jornadas de descanso que Claudio Giráldez ha concedido a sus futbolistas aprovechando el parón de selecciones. El técnico ha programado cuatro sesiones de trabajo, todas a las 11.00 horas, en las que estará pendiente de la evolución de los lesionados Marcos Alonso y Carl Starfelt. En la sesión de esta mañana se espera la presencia de Williot Swedberg tras su participación el viernes con la selección sueca sub 21.

