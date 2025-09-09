El Celta necesita recuperar terreno a domicilio

El tirón de Balaídos, clave en la clasificación europea del Celta el pasado curso, no ha bastado al conjunto celeste para lograr su primera victoria del curso. Contando con el choque adelantado de la sexta jornada contra el Betis, el grupo de Giráldez ha disputado tres de los cuatro encuentros ligueros celebrados hasta la fecha en el estadio celeste con bastantes mejores sensaciones que resultados. Una derrota (Getafe) y dos empates frente a rivales de fuste (Betis y Villarreal) son el discreto balance firmado por los celestes, que suman otro empate frente al Mallorca en su único desplazamiento liguero del curso: 3 puntos de 12 posibles.

El Celta se propone levantar el vuelo en un mes de septiembre con cuatro encuentros (uno de ellos europeo), de los que tres serán a domicilio contra rivales complicados: Rayo Vallecano, Stuttgart, en el retorno a la Europa League, y Elche, un recién ascendido que se ha convertido en una de las revelaciones de este arranque de campeonato.

Antes, los de Giráldez tendrán la oportunidad de redimirse en casa en un siempre complicado duelo contra un Girona que comparece en Balaídos en horas bajas tras certificar el pasado curso la permanencia en la última jornada liguera. Los catalanes, que solo unos meses antes de salvarse por los pelos habían clasificado por primera vez al conjunto catalán para la Liga de Campeones, cuentan este curso sus compromisos por derrotas: cayeron en la jornada inaugural en Montilivi frente al Rayo Vallecano (1-3), fueron goleados luego en La Cerámica por el Villarreal (5-0) y perdieron, también como locales, el último partido antes del parón de selecciones contra el Sevilla (1-3).

La plantilla celeste iniciará hoy la preparación del encuentro contra los de Míchel tras descansar los tres últimos días. A la sesión de esta mañana los jugadores han sido citados a las 11.00 en Afouteza. Se prevé la asistencia de Williot Swedberg, el único de los internacionales celestes que ha sido citado por su selección en la presente fecha FIFA, tras ser titular el pasado viernes en la goleada de Suecia sub 21 a Armenia (3-0).

Giráldez aprovechará las cuatro sesiones de trabajo programadas antes del partido contra el Girona para avanzar en la recuperación de los lesionados Carl Starfelt y Marcos Alonso. El central sueco seguía al margen del grupo la pasada semana recuperándose de la rotura fibrilar en el muslo izquierdo sufrida a mediados del pasado mes de agosto que le impidió debutar contra el Getafe. Starfelt, en realidad, suma cinco meses sin competir debido a otra lesión muscular que le privó de disputar los últimos siete partidos de la pasada temporada. Su última aparición fue contra el Espanyol, a mediados del mes de abril.

Más probable es que el entrenador celeste pueda recuperar a Marcos Alonso. El madrileño causó baja contra el Villarreal debido a un “ligero edema” en su rodilla derecha que no debería mantenerle demasiado tiempo alejado de los terreros de juego. Se espera que el paréntesis liguero le venga bien y esté a disposición del técnico para el duelo del domingo. Giráldez nunca ha ganado el Girona, pero tampoco ha perdido contra el equipo de Míchel.

Tras el duelo contra el Girona, el Celta afronta una secuencia de tres partidos a domicilio con escaso margen para recuperar fuerzas. El primero de ellos le llevará a Vallecas para medirse a uno de los equipos y técnicos que más quebraderos de cabeza han dado a Claudio Giráldez: el Rayo de Íñigo Pérez. Giráldez desconoce el triunfo contra el conjunto vallecano, que le ganó al porriñés los dos duelos del pasado curso, posponiendo además la clasificación europea del Celta en el de Balaídos. El curso anterior, al poco de sustituir Giráldez a Rafa Benítez, ambos técnicos empataron sin goles en Vallecas. El Rayo ha derrotado esta temporada al Girona, perdido contra el Athletic y también (de modo muy injusto) en la última jornada contra el Barcelona. Suma los mismos puntos que el Celta.

El partido contra el equipo madrileño será el primero de los tres que el cuadro vigués dispute esa semana, incluyendo el debut europeo contra el Stuttgart en el Mercedes Benz Arena cuatro días después de pisar Vallecas. Toda una prueba de fuego para los de Giráldez frente a un rival al que ya derrotaron a domicilio en pretemporada (0-2) y que cuenta este curso sus partidos en la Bundesliga por una derrota (2-1, contra el Unión Berlín) y una victoria (1-0, contra el Borussia Mönchengladbach).

La semana se cerrará en domingo con la visita al Martínez Valero para medirse al Elche, un recién ascendido que se está convirtiendo en una de las revelaciones de este inicio de campeonato. Los de Eder Sarabia marchan en séptima posición en LaLiga tras vencer en la jornada inaugural al Levante y firmar luego sendos empates contra el Atlético de Madrid y el Elche.