El «Carcamarán» pone rumbo a Balaídos por quinta ocasión

La peña Carcamáns, de A Illa de Arousa, está convirtiendo en habituales los viajes en catamarán de pasajeros desde el pequeño municipio arousano hasta Balaídos para seguir al Celta. En esta ocasión, el «Carcamarán», como ya lo han bautizado, soltará amarras para trasladar a 220 integrantes de la peña al encuentro que el club celeste va a disputar con el Girona el próximo domingo. La partida será a las 9.00 horas desde A Illa y, si las condiciones meteorológicas acompañan, y todo apunta a que sí, está previsto que lleguen al muelle de pasajeros unas tres horas después, tras recorrer las treinta millas náuticas que separan el municipio arousano de Vigo.

Lo que comenzó como una locura en 2012 en un partido contra el Getafe en Balaídos, ha ido tomando forma de iniciativa permanente, aunque para ello, explica el presidente de la peña, Belermo Dios, deben darse tres condicionantes que se han conseguido en esta ocasión: que el catamarán no tenga actividad en día de partido, que las previsiones meteorológicas sean favorables y que el horario del encuentro sea el adecuado. Los tres se cumplieron en 2018 contra el Valladolid (aunque el viaje estuvo marcado por la niebla), en 2019 ante el Valencia y el pasado año en el partido que el Celta disputó contra el Valladolid. «Solo nos falta acudir en globo, y es algo que no descartamos todavía», reconocía ayer entre risas Belermo Dios, antes de reconocer que «ya está todo preparado, con la inscripción abierta que se cerrará en cuanto completemos el aforo». Al igual que en las anteriores ocasiones, en las proximidades del muelle de pasajeros los estarán aguardando varios autobuses para trasladarlos a Balaídos y, tras el encuentro, de regreso a A Illa, «esperemos que con los tres puntos, que nos hacen mucha falta».